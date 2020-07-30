Enflasyonda ‘tek hane’ mücadelesi

Üretici ve tüketici fiyatlarında görülen hızlı yükseliş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon tahminlerine de yansıdı. Kurum, 2020 ve 2021 tahminlerini revize etti.

Hedefler tutturulacak

TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını belirterek, “Bu çerçevede Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 2020 sonunda yüzde 8.9 olacağını, 2021 sonunda yüzde 6.2’ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını varsayıyoruz” ifadesini kullandı.

Uysal, “Nisan ayında ilan ettiğimiz 2020 öngörümüzü 1.5 puan, 2021 öngörümüzü 0.8 puan yukarı çektik. Bunda petrol ve gıda fiyatlarının artışı da önemli rol oynadı” açıklamasını yaptı.

Dezenflasyonist etkiler belirginleşti

“Arz ve talebin TÜFE’yi düşürücü etkisi Enflasyon Raporu 2 döneminde öngörülene göre daha sınırlı kaldı” diyen Uysal, şunları söyledi: “Bu doğrultuda arz ve talep yönlü etkiler nedeniyle çıktı açığı tahminleri 2020 ikinci çeyreğinden itibaren bir miktar yukarı yönlü güncellendi. Pandemiye bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını ve negatif çıktı açığı tahminlerinin işaret ettiği üzere yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceğini düşünüyoruz.”

İktisadi faaliyetler artıyor

Corona virüsünün (Covid-19) seyrine ve ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliklerin tahminleri bozduğuna dikkati çeken Uysal, sözlerine şöyle devam etti: “Normalleşme adımlarının kapsamının genişletilmesiyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma güç kazanıyor. Salgında ikinci bir dalga olmayacağı varsayımı altında ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında devam edeceği ihtimali kuvvetleniyor. Ancak toparlanma hızı, normalleşme sürecinin yurt içindeki ve yurt dışındaki seyrine bağlı olacak. Parasal duruşun ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini ve orta vadeli hedefle uyumunu sağlayacak şekilde oluşturulacağı bir çerçeve altında salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı kanısındayız.”

Kredi büyümesi ivmelendi

Uysal, Covid-19 döneminde açıklanan parasal ve mali tedbirler kapsamında kredi büyümesinin ivmelendiğinin altını çizdi. Uysal, “Ticari kredilerdeki artış güçlü seyrediyor. Öbür taraftan kamu bankalarınca sunulan paketler ve ertelenmiş talep sayesinde tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde rağbet gördü” diye konuştu. Alınan tedbirlerin ve son dönemde iktisadi faaliyette gözlenen toparlanmanın olumlu etkisine karşın işgücü piyasasındaki zayıf seyrin sürdüğüne de işaret etti.

Dalgalanmaya rağmen rezervlerimiz yeterli

Küresel koşulların etkisiyle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları yaşandığını anlatan Uysal, şunları kaydetti: “Bununla birlikte bize özel olarak bakarsak, biz de bu durumdan etkilendik. Portföy yatırımlarında ciddi çıkışlar oldu. Aynı zamanda salgının etkileri ilk etapta bizim ihracatımızı ithalata göre daha hızlı etkiledi. Dolayısıyla ilk 6 ay itibarıyla yaklaşık 20 milyar dolara yakın cari açık vermiş bulunuyoruz.

Yılın ikinci yarısı böyle devam etmeyecek. Hem cari açığın toparlanması hem turizmin kısmen toparlanmasıyla cari açıkta ikinci yarıda daha ılımlı bir seyir öngörüyoruz. Hem cari açıktaki gelişmeler hem sermaye akımları ve portföy çıkışları, bununla birlikte swap işlemlerine yönelik bazı düzenlemelerin etkisiyle bir miktar rezervlerimizde dalgalanma olması bu tür dönemlerde olağandır. Sadece bize özgü de bir durum değil.

Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Merkez Bankası olarak her fırsatta dile getiriyoruz, piyasa koşulları elverdiği sürece rezervlerdeki artış politikamızı devam ettireceğiz.”