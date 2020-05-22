Enflasyonda hedef yüzde 5

Buğra Kardan

Faiz lobisine karşı amansız bir savaş veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon oranlarını makul seviyelere çekmek için de tüm imkânlarını kullanıyor.

Üretici ve tüketici fiyatlarını dengelemekte kararlı olan kurum önemli hamlelerde bulunuyor. Bu hamlelere yenilerinin eklenip eklenmeyeceğini merak eden ekonomi aktörleri, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın, “Hükümetle varılan mutabakatla uyumlu olarak enflasyonun 2022’ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsaması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm politika araçlarımızı etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz” sözleriyle rahatladılar.

Önemli hamleler yapılacak

İktisatçılar, TCMB’nin hükümetle el ele verip enflasyonu düşürebileceğine işaret ediyorlar. Ayrıca “Dünyada talepte ibre yukarı yönlü olmazsa, dolar kurunun artışına karşı da vaktinde ve yerinde önlemler alınırsa üretici ile tüketici fiyatları geriye gelir” diyorlar.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede enflasyonun üzerinde talebin etkili olduğunu belirtti. Arzova, Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle talepte yukarı yönlü baskı oluşmayacağını kaydederek, “Maliyet enflasyonu için de aynı durum geçerli” dedi.

Şu anda koşullar uygun

İhracatın dünya ticaretine uyumlu olarak gerilediğini anlatan Arzova, şunları söyledi: “Bu sebeple kur tarafından önemli bir baskı gelmesi öngörülmüyor. Yani enflasyonun düşüşü için koşullar gayet uygun. Tabii ticaret hemen hızlanmayacak. Eski günlere dönüş zaman alacak. Bu ortamda kuvvetle muhtemel enflasyon, aşağı yönlü ivmelenecek. 2020-2022 döneminde enflasyonun yüzde 5’e yakınsaması hedefinin tutturulması için TCMB gerekenleri yaptı, yapıyor da. Yanlış bir politika uygulamadı, uygulamıyor da. Sadece önceki faiz indirimleri sert oldu. Ve öyle anlaşılıyor ki bundan böyle daha dünyayla uyumlu, yumuşak indirimler yapacak. Çünkü kredi mekanizması da diri tutulmalı.’’

“Para politikalarında sorun yok. Sıra mali politikaların uygulanmasında” ifadelerini kullanan Arzova, “Şu aşamada sektörler bazında vergi indirimine gidilerek, yeni teşvikler hayata geçirilerek ekonomik aktivite artırılmalıdır” çağrısında bulundu.

Deflasyon dönemi başladı

Ekonomist Burçak Gezgin ise enflasyonun düşüş eğilimine geçmesi için koşulların elverişli olduğunu dile getirdi. Dünyada deflasyon döneminin başladığını aktaran Gezgin, “Global talep dibe vurmuş vaziyette. Talebin ne zaman canlanacağı belli değil. Dolayısıyla bu enflasyonsuzluk ortamında üretici ile tüketici maliyetlerinin gerilemesi doğal” diye konuştu. TCMB’nin zorlu süreçte dolarda gevşeme oluşturacak tedbirler alabileceğini; swap anlaşmalarını genişletebileceğini vurgulayan Gezgin, “Şu da muhakkak ki ortada enflasyonu yüzde 5’e çekecek ciddi bir mekanizma yok” şeklinde konuştu.

Altın rezervine başvurulacak

Merkez Bankası rezervlerine de değinen Gezgin, şöyle devam etti: “Altın mevcutlarımız 556 ton. Altın varlıklarımızın toplam rezerv içindeki payı ise yüzde 25.7. Bu rakam ve oran dünya standartlarına uygun. Çin hariç gelişmiş ülkelerde çok yüksek bir rezerv yok. Malum, Covid-19 pandemisi rezervleri eritti. Pandemi döneminin ardından hem döviz hem de altın tarafında rezervleri arttıracak politikalar uygulanacak gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere TCMB tarafından döviz rezervi Covid-19’dan ötürü büyük ölçüde kullanıldı. Gelinen noktada altın rezervine başvurulabilir. Çünkü Türkiye’nin ve gelişmekte olan diğer ülkelerin rezervler konusunda zor durumda oldukları bir gerçek.”