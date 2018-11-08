Enflasyona üçlü kıskaç

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar hayata geçireceklerini açıkladı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Fiyatlama davranışları normalleşecek”

Ekim ayı enflasyon rakamlarına dikkat çeken Bakan Albayrak, “Ağustos-Eylül ayındaki saldırılarda biz, eylül ayı en zor ayımız olacak ve daha sonra normalleşme sürecine gireceğimizi söylemiştik. Eylül’deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı. Kasım ve aralık ayındaki fiyatlama davranışları normalleşecek” öngörüsünde bulundu.

Kura dayalı ham madde fiyatlarında iyileşme yaşandığını ifade eden Bakan Albayrak, “Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor. Yıl sonu hedefleri de inşallah yakalayacağız. Maliyetlerdeki pozitif süreç aşağıya doğru baskılayacak. Biz alt sektörlere kadar oyun markajına devam ediyoruz. O konuda toplumumuzun şüphesi olmasın. Trend tam da planladığımız gibi” dedi.