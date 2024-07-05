Enflasyon, zam, maaş... Emin Pazarcı, "Olmaz böyle şey" diyerek açıkladı

Emin Pazarcı, Akşam'daki köşe yazısında haziran ayı enflasyon oranının yüzde 1.64 olarak açıklandığını belirtti. Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ancak bu oranların memur ve emeklileri memnun etmeyeceğini ifade eden Pazarcı, uzun süren enflasyonist ortam ve adaletsizliklerin durumu karmakarışık hale getirdiğini vurguladı. Pazarcı, köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu ve elektrik zammının enflasyona yansımadığını belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı: Yüzde 1.64. Büyük ve iddialı konuşmak istemiyorum, ama enflasyon düşüş eğilimine girmiş gibi görünüyor. Dileriz devam eder.

Bu oranlar, memurlar, memur ve işçi emeklileri ile toplu iş sözleşmelerinde madde varsa çalışan işçilerin de temmuz artışlarını belirleyecek. Şimdiden altını çizeyim, kimseyi de memnun etmeyecek.

Çünkü...

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Uzun süren enflasyonist ortam, yıllar boyunca sisteme yapılan müdahaleler ve çalışan ya da emekli kesimlerin arasındaki adaletsizlikler, durumu karmakarışık hale getirdi.

Yıllardır dillendirilen bir taleptir: Kitleler meydanlarda "eşit işe eşit ücret" diye bağırırlar. Peki, gerçekleştirilebildi mi? Tabii ki hayır.

Memur ile işçi arasındaki farklılıklar ise ayrı bir konu. Bundan 30-35 yıl önce işçiler avantajlıydı. Müdürlerin, "Bana çay getiren eleman benden fazla alıyor" serzenişlerinin haberlerini yapardık. Şimdi de tersi tablolarla karşı karşıyayız. Her gelen iktidar bir parmak attı. İçinden çıkılamaz garip bir görüntü ortaya çıktı.

Emeklilerde de durum aynı. En düşük memur emeklisi aylığı 14 bin lira civarında. Bu rakam, geçmişte emekli olmuş işçi emeklilerinin ortalama aylığı ile eşit. O taraftaki en düşük aylık 10 bin. Ayrıca, aynı gün çalışıp aynı primi ödeyen işçi emeklilerinin aylıkları da yıllara göre farklılık gösteriyor.

Neden mi?

Sistemle çok oynandı. İşçi emeklilerinde yüzde 70'lerde olan aylık maaş bağlama oranı düşürüldükçe düşürüldü. Herkes kendine göre bir düzenleme yaptı. Zaman zaman da "süper emeklilik", "kıyak emeklilik" gibi formüller icat edilerek, sistem iyice içinden çıkılmaz bir hale getirildi.

Kısacası, adalet kavramı yok edildi.

Şimdi düzelt düzeltebilirsen.

Köklü bir reforma ihtiyaç var.

***

Elektriğe 1 Temmuz itibarıyla yüzde 38 zam geldi. Bu oran, enflasyona yansımadığı için aylık artışlarına da yansımayacak. Bunun gibi başka kalemler de var.

Düzenleme yanlıştı zaten. Kira artışlarında 1 Temmuz'dan sonra yüzde 25 kısıtlaması da kalktı.

Bütün bunlar, çalışanlar ve emeklilerin üzerine yük olarak binecek.

Doğal olarak daha fazla istiyorlar. Haklılar da. Bu maaşlar ve aylıklarla geçim çok zor. Bakın, asgari ücretten hiç bahsetmiyorum, şimdilik bir artış ve artış ümidi söz konusu değil.

Ne yapılacak o zaman? Ya da ne yapılmalı?

Dün, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin geleneksel kahvaltıları çerçevesinde Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'la beraberdik. Orada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergiler konusundaki serzenişi ve yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu konusundaki açıklaması gündeme geldi.

İşte çözüm orada: Kaynak belli ve biz o kaynağı artırmak zorundayız. Kuyumcular, serbest çalışan doktorlar ve avukatlar gibi meslek sahiplerinin neredeyse aylık asgari ücret kadar kazanç beyan etmeleri kabul edilemez.

Olmaz böyle şey! Yaşadığımız problemin kaynağı da burası zaten!

İşte bu yüzden işçi ve memur sendikaları, hak ve hukuk arayan sivil toplum örgütleri bu meselenin üzerine gitmeli. Biz eğer çok kazanandan gerekli vergiyi alabilirsek bunları tartışmayız zaten. Ortaya çıkan kaynaktan herkes payını alır, refah da yayılır."