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Dünya Enflasyon yükseldi! Tokyo'da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesinde
Dünya

Enflasyon yükseldi! Tokyo'da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesinde

Tokyo'da çekirdek TÜFE Ekim 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 08:46:00 - 2022-08-26 08:54:39
Enflasyon yükseldi! Tokyo'da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesinde

Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları ağustos ayında Ekim 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Çekirdek TÜFE ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı. Beklenti yüzde 2,5 artış olacağı yönündeydi.

Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında ise ağustos ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

Tokyo'da manşet enflasyon ise ağustos ayında yıllık yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

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