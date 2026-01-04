  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP İl Başkanı Ümit Erkol’un eli izmirli garibanın cebinde! Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler!

Kritik minerallerde kontrol Çin’de! Türkiye dahil birçok ülkede fabrikalar durabilir

İşin bu boyutunu kimse konuşmuyor! ABD Venezuela saldırısında bakın kaç kişiyi katletti

Türkiye ekonomisi küresel türbülanstan ihracat rekoru ile çıktı: Sanayi sektörü tarihe geçti!

Maduro esir, artık rahatça sömürecekler! Venezuela’da Amerikan darbesi

Çetelere ve suç örgütlerine "silah" darbesi! 14 ilde dev operasyon: Yüzlerce silah ele geçirildi, suç yuvaları tek tek deşifre edildi!

Aileyi korumak öncelikli hedefimiz

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten Venezuela açıklaması! "Siyasi tapu halkındır, dışarıdan dayatılamaz!"

Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilan edildi: 7 isim üzerinden konuşuluyordu

AK Parti’den hadsiz Özgür’e ‘Maduro’ tepkisi! Bu siyasi yankesiciliktir
Ekonomi Enflasyon verileri yarın açıklanacak: TÜİK rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?
Ekonomi

Enflasyon verileri yarın açıklanacak: TÜİK rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: TÜİK rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?

5 Ocak 2026’da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte birçok ürün ve hizmet kaleminde fiyat güncellemeleri gündeme gelecek. Peki TÜİK enflasyon rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklayacağı enflasyon verileri, yeni yılın ilk ekonomik gündem maddesi olacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte başta gıda, ulaşım ve hizmet sektöründe olmak üzere birçok kalemde fiyat değişiklikleri bekleniyor. Enflasyon verileri, yılın ilk zam dalgasının çerçevesini de belirleyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacak.

Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmiş olacak. TÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,91 olmuştu.

YILIN İKİNCİ YARISINDAKİ SEYİR

Enflasyon verileri yılın ikinci yarısında dalgalı bir seyir izledi. TÜFE; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

MAAŞ ZAMLARI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR

5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile birlikte, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Bu veri, memur maaşları ile memur ve işçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zammın belirlenmesinde belirleyici rol oynayacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, yeni yılda maaşlara yansıtılacak.

Ocak 2026’da yürürlüğe girecek zam oranı ile birlikte zamlanacak başlıca kalemler şöyle;

Vergi ve harçlar

Trafik ve idari para cezaları

IMEI kayıt ücreti

Yurt dışı çıkış harcı

Emlak vergisi

Kira gelir vergisi istisnası

Temettü geliri beyan sınırı

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi (5 yıl içinde al-sat)

Çalışanların yemek ve ulaşım gideri istisnaları

Fatura ve amortisman sınırları

Binek araç giderleri

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı
Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak
Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Ekonomi

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

İstanbul’da aralık enflasyonu belli oldu: Zam şampiyonu hangi kalemler?
İstanbul’da aralık enflasyonu belli oldu: Zam şampiyonu hangi kalemler?

Ekonomi

İstanbul’da aralık enflasyonu belli oldu: Zam şampiyonu hangi kalemler?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23