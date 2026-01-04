Enflasyon verileri yarın açıklanacak: TÜİK rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?
5 Ocak 2026’da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte birçok ürün ve hizmet kaleminde fiyat güncellemeleri gündeme gelecek. Peki TÜİK enflasyon rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklayacağı enflasyon verileri, yeni yılın ilk ekonomik gündem maddesi olacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte başta gıda, ulaşım ve hizmet sektöründe olmak üzere birçok kalemde fiyat değişiklikleri bekleniyor. Enflasyon verileri, yılın ilk zam dalgasının çerçevesini de belirleyecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacak.
Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmiş olacak. TÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,91 olmuştu.
YILIN İKİNCİ YARISINDAKİ SEYİR
Enflasyon verileri yılın ikinci yarısında dalgalı bir seyir izledi. TÜFE; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.
MAAŞ ZAMLARI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR
5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile birlikte, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
Bu veri, memur maaşları ile memur ve işçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zammın belirlenmesinde belirleyici rol oynayacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, yeni yılda maaşlara yansıtılacak.
Ocak 2026’da yürürlüğe girecek zam oranı ile birlikte zamlanacak başlıca kalemler şöyle;
Vergi ve harçlar
Trafik ve idari para cezaları
IMEI kayıt ücreti
Yurt dışı çıkış harcı
Emlak vergisi
Kira gelir vergisi istisnası
Temettü geliri beyan sınırı
Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi (5 yıl içinde al-sat)
Çalışanların yemek ve ulaşım gideri istisnaları
Fatura ve amortisman sınırları
Binek araç giderleri