Enflasyon verileri yarın açıklanacak: TÜİK rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklayacağı enflasyon verileri, yeni yılın ilk ekonomik gündem maddesi olacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte başta gıda, ulaşım ve hizmet sektöründe olmak üzere birçok kalemde fiyat değişiklikleri bekleniyor. Enflasyon verileri, yılın ilk zam dalgasının çerçevesini de belirleyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacak.

Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmiş olacak. TÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,91 olmuştu.

YILIN İKİNCİ YARISINDAKİ SEYİR

Enflasyon verileri yılın ikinci yarısında dalgalı bir seyir izledi. TÜFE; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

MAAŞ ZAMLARI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR

5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile birlikte, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Bu veri, memur maaşları ile memur ve işçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zammın belirlenmesinde belirleyici rol oynayacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, yeni yılda maaşlara yansıtılacak.

Ocak 2026’da yürürlüğe girecek zam oranı ile birlikte zamlanacak başlıca kalemler şöyle;

Vergi ve harçlar

Trafik ve idari para cezaları

IMEI kayıt ücreti

Yurt dışı çıkış harcı

Emlak vergisi

Kira gelir vergisi istisnası

Temettü geliri beyan sınırı

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi (5 yıl içinde al-sat)

Çalışanların yemek ve ulaşım gideri istisnaları

Fatura ve amortisman sınırları

Binek araç giderleri