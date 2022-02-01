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Ekonomi Enflasyon tahminleri aştı! Fransa'da ekonomik kriz şoku!
Ekonomi

Enflasyon tahminleri aştı! Fransa'da ekonomik kriz şoku!

Fransa'da enflasyon Ocak'ta 13 yılın zirvesinden geriledi ancak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü ve gıda fiyatlarında artışlar yaşanırken enerji maliyetleri Ocak'ta yıllık yüzde 19.7 arttı. Aralık'ta enerji maliyetleri yüzde 18.5 artmıştı. Bu durum ülkede ekonomik krizin başlangıcı olabilir.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 14:31:00 -
Enflasyon tahminleri aştı! Fransa'da ekonomik kriz şoku!

Fransa 2022'nin ilk ayına tahminlerin üzerinde enflasyon rakamıyla başladı. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın kriz teşviklerinden ABD ve İngiltere'nin aksine daha kademeli çıkışı değerlendirmesi gerektiğini gösterdi.

Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisinde yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 3.3 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 2.9'du.

Enflasyon Aralık'ta yüzde 3.4 olmuştu. Enflasyon aylık bazda da yüzde 0.1 arttı.

Hizmet sektörü ve gıda fiyatlarında artışlar yaşanırken enerji maliyetleri Ocak'ta yıllık yüzde 19.7 arttı. Aralık'ta enerji maliyetleri yüzde 18.5 artmıştı.

Almanya ve İspanya'da da dün tahminlerden yüksek enflasyon rakamları açıklanmıştı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire dün bir radyo programında "eğer herkes çaba harcarsa bu dönemi kolayca atlatmayı başaracağız" açıklamasını yapmıştı

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