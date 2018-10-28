Enflasyon raporu açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın dördüncü Enflasyon Raporu’nu 31 Ekim Çarşamba günü İstanbul’da açıklayacak. TCMB’den yapılan duyuruda, “Enflasyon Raporu 2018-IV”ün 31 Ekim Çarşamba günü yayımlanacağı ve raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30’da İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi. Toplantıda TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da toplantıda bir sunum yapacak. Çetinkaya’nın enflasyonla mücadele sürecinde etkili olan kampanya konusunda da değerlendirme yapması bekleniyor.