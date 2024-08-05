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Ekonomi Enflasyon rakamları belli oldu!
Ekonomi

Enflasyon rakamları belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 10:23:00 - 2024-08-05 10:48:22
Enflasyon rakamları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre, enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 olurken yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon 61,78 oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİ NE OLMUŞTU?

Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran'da yüzde 1,64 artış kaydetmişti.

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Yorumlar

Saffet

İşçi emeklileri yilinda yunanistan ve hawai ve karaip adalarina seyahat ucak biletlerinde yüzde 20 indirim olacakmış dogrumu
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