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Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon şubatta yüzde 0,91 artarken, yıllık bazda yüzde 15,61 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 10:11:00 - 2021-03-03 10:39:35
Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon şubatta yüzde 0,91 artarken, yıllık bazda yüzde 15,61 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar %0,98 ile eğlence ve kültür ve %0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,00 ile sağlık, %2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

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Yorumlar

yazık çok yazık

ALLAH aşkına ,geçen seneden bu zamana fiyatı %15 artan bir ürün gösterin kendimi asayım.şu an 2 senedir herşey ama herşey ya %50 yada %100 arttı,bundan hükümetin haberi olmasa idi marketler fiyatları çok artırdınız diye ceza yazmazdı.hükümetimiz zamları kabul edip gereken tedbirleri almalı aşırı zamları yoksaymak hükümetimize kaybettirecek bunu böyle bilsinler.
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Murat

Allahtan korkun marketlerde heryerden yüzde kırkın üstünde zam var
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