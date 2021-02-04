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Ekonomi “Enflasyon önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz”
Ekonomi

“Enflasyon önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, “Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:34:00 -
“Enflasyon önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz”

Bakan Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti: “Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.”

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