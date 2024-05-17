Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Cevdet Yılmaz tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TV100 ekranlarına konuk oldu. Para politikası, maliyesi politikaları ve yapısal reformlara dair konuşan Cevdet Yılmaz, "Bizim genel planımız bu yıl yüzde 38 civarında bitirmesi. Gelecek yıl yüzde 20'nin altına inen bir enflasyon. 2026 yılında ise tek haneli enflasyon. Orta vadeli programımızın yol haritası bu şekilde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Hukuk ekonimiyle ilişkili bir alan. Bakanlarımız bu konuda yoğun bir gayret sarfediyor. Bu alanda önemli çalışmalar yapılıyor. Mahkeme kararlarını bağımsız ve tarafsız yargının yaptığı değerlendirmelere bırakmak lazım. İlk derece ve üst derece mahkemeler var. Hukukun kendi için mekanizmalar var. Kim neyi eksik buluyorsa üst mahkemeye götürme olanağı var.

'DÜZENLEME ANLAMINDA BİR EKSİĞİMİZ YOK'

Türkiye’nin kutuplaşmanın azaldığı, 85 milyonu ilgilendiren, ülkemizin geleceğini ilgilendiren birtakım konularda partilerin, liderlerin bir araya gelmesine daha fazla konuşmaya ihtiyaç var.

Bu gri liste meselesi önemli gerçekten. Türkiye’yi bu gri listeden çıkarma yönünde eski dönem bakanlarımız da yeni dönem bakanlarımız da ortaya çok iyi bir çaba ortaya koydular. Sadece bu kripto varlıklarla ilgili bir tartışma var o da meclisimizin gündeminde. Teknik anlamda, düzenleme anlamında bir eksiğimiz yok.

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'SİYASETÇİ OLARAK GÖREVİMİZ ADALET SİSTEMİNİN DAHA GÜVENİLİR HALE GELMESİ'

Batılı dostlarımız bir taraftan yargı siyasallaşmamalı diyorlar bir taraftan da spesifik davalarla ilgili yargıdan ne beklediklerini söylüyorlar. Bu tutarsız bir yaklaşım. Esas olan spesifik hadiselerden ziyade yargı sisteminin tamamına iyileştirmeler yapmaktır. Yoksa birkaç sembolik mevzu üzerinden gerçek anlamda bir toplumsal sonuç üretemezsiniz. Bizim siyasetçi olarak görevimiz adalet sisteminin daha güvenilir hale gelmesi. Son 20 yılda bu alanda çok şeyler yapıldı. Bilişim sistemi altyapısından tutun, çeşitli kanunlarda değişimlere varıncaya kadar. Geçmişi de unutmamak gerekir. FETÖ meselesi yargıya ciddi bir darbe vurdu, yara açtı. Kolay değil bu süreçler.

TASARRUF MEMUR ALIMINA NASIL ETKİ EDECEK?

Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz. Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Bir de personel harcamları tek seferlik değil, sürekli harcamayı gerektiren hususlar. Kamu hizmetlerini aksatmadan belli bir dönem için böyle bir sınır getirdik. Günün ihtiyacına göre planlama yapılmış olunacak. Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak.

'MAKAM ARAÇLARI KANUNİ SINIRLARA ÇEKİLECEK'

Esas kriterimiz yerli araç kullanılsın. Tabii ki zorunlu haller dışında. Zırhlı araç kullanması gerekiyor diyelim bir makamın yurt içinde de onun üretimi yok. Dolayısıyla o devam etmek zorunda. Kurumun araç havuzu olsun, ihtiyaç duyan oradan hizmeti alması yönünde tasarrufumuz var. Makam aracı tahsisi sürecek. Makam araçları kanuni sınırlara çekilecek. Kamu idareleri eski araçları elden çıkarıp, yeni yerli araçlarla daha verimli şekilde yola devam etsin.

'GENEL BİR SINIR KOYMA KARARI ALDIK'

Aslında bizim yıllardır genel bir uygulamamız var. Kaç sayıda yönetim kurulu üyeliğiniz olursa olsun sadece bir yerden ücret alma hakkı vermiştik biz. Maaşı dışında bir yerden alma. Bazı istisnaları vardı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili bir tepki oluştu. Adaletsizlik duygusu oluşturdu. Genel bir sınır koyma kararı aldık. Bence programımızın başarılı olduğunu görenler biraz gölge düşürmek için bu tür şeyler söyler söylüyorlar. Bir süreç bu. Adı üstünde orta vadeli program. Algılara değil verilere bakan insanlar bunu görüyorlar. Notlarımızda artışlar oluyor.

'ENFLASYONDA HIZLI BİR GERİLEME SÜRECİ OLACAK'

Bunu biz de söylüyoruz Merkez Bankamız da teknik analizleriyle söylüyor, Mayıs ayında tepe noktayı göreceğiz ardından Haziran enflasyonundan başlayarak Türkiye'de hızlı bir şekilde enflasyonda bir gerileme süreci olacak.

'GELECEK YIL YÜZDE 20’LERİN ALTINI GÖRECEĞİZ'

Bizim genel planımız bu yıl yüzde 38 civarında bitirmesi. Gelecek yıl yüzde 20'nin altına inen bir enflasyon. 2026 yılında ise tek haneli enflasyon. Orta vadeli programımızın yol haritası bu şekilde. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Para politikası, maliyesi politikaları ve yapısal reformlar üzerine kurgulanmış programla bunu yapıyoruz.

'2026 YILINDA TEK HANELİ ENFLASYON'

Bizim genel planımız bu yıl yüzde 38 civarında bitirmesi. Gelecek yıl yüzde 20'nin altına inen bir enflasyon. 2026 yılında ise tek haneli enflasyon. Orta vadeli programımızın yol haritası bu şekilde. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Para politikası, maliyesi politikaları ve yapısal reformlar üzerine kurgulanmış programla bunu yapıyoruz.