Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyon ne zaman düşecek? Fiyatlar ne zaman düşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şubatı bile değil, ocaktan itibaren bunun emarelerini rahat göreceğiz. Bir defa ben enflasyondan önce faize bakıyorum. Faiz noktasında yüzde 12'ye indirdik. Buradan tüm yatırımcılara çağrımı yine yapıyorum. Eğer yatırımcıysan kamu bankaları başta olmak üzere, şu an faiz yüzde 12'ye indi. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek. Bu enflasyonu da indirecek. Bir yatırımcı neyi arar? Yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Düşük faizle yatırımını yap, ülkenin büyümesine katkı sağla” diye konuştu.