Enflasyon ne kadar oldu? Memur emekli zammı ne kadar? SGK emeklisi maaşı ne kadar?

Milyonların beklediği 'yeni maaşlar ne kadar olacak?' sorusu yanıt buluyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu yarın (Pazartesi) saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler ilk 5 aylık enflasyon olan 7.2 oranında zam alacak.

Emekliler merakla beklerken; beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek. Tüm bunlar ihtimal. Gerçek rakamlar yarın saat 10:0'da açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarından sonra kesinleşecek. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.