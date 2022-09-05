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Ekonomi Enflasyon ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu mu?
Ekonomi

Enflasyon ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu mu?

Merakla beklenen ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Peki, Ağustos 2022 enflasyon oranı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-09-05 10:17:00 - 2022-09-05 10:28:53
Enflasyon ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu mu?

Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.

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