Enflasyon Merkez’in takibinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı.

Raporda aralık ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,40 azaldığı ve yıllık enflasyonun 1,32 puan gerileyerek yüzde 20,30 olduğu anımsatıldı. Enerji fiyatlarında, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin olumlu yansımalarının izlendiği belirtilen raporda, gıda yıllık enflasyonundaki gerilemeye hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatlarının katkı verdiği belirtildi. Raporda, “Aralık ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir” denildi.