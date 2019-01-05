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Enflasyon Merkez’in takibinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı, aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporunda tüketici fiyatlarının yüzde 0,40 azaldığı ve yıllık enflasyonun 1,32 puan gerileyerek yüzde 20,30 olduğu anımsatıldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:17
Enflasyon Merkez’in takibinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı. 

Raporda aralık ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,40 azaldığı ve yıllık enflasyonun 1,32 puan gerileyerek yüzde 20,30 olduğu anımsatıldı. Enerji fiyatlarında, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin olumlu yansımalarının izlendiği belirtilen raporda, gıda yıllık enflasyonundaki gerilemeye hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatlarının katkı verdiği belirtildi. Raporda, “Aralık ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir” denildi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:17
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. Fiyat Gelişmeleri Raporu
  3. aralık ayında tüketici fiyatları
  4. enflasyon
  5. Enerji fiyatları

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