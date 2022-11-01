Enflasyon için korkutan tahmin! Herkes şok oldu

Anadolu Ajansı’nın, TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi düzenlendi. AA'nın anketinde enflasyon, Merkez Bankası'ndan daha yüksek çıktı

Ankete göre ekonomistlerin ekim enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54. Buna göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51’e yükseleceği hesaplanıyor. Ekonomistlerin yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88’den yüzde 73,12’ye geriledi. MB Başkanı Kavcıoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yükseltildiğini söylemişti.

Anadolu Ajansı’nın anketine katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,54 artarak yıllık 85,51’e ulaşmasını bekliyor. AA Finans’ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Perşembe açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla düzenlendi.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51’e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artmıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88’den yüzde 73,12’ye geriledi.

MB, yıl sonu tahminini yükseltmişti

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise geçen hafta yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yükseltildiğini söylemişti.

Reuters’ın 12 katılımcıyla düzenlediği ankette de benzer sonuçlar çıkmıştı. Buna göre TÜFE’nin ekimde gıda ve giyim fiyatları kalemleri öncülüğünde TL’deki değer kaybının da etkisiyle aylık yüzde 3,6 artması, yıllık bazdaysa 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 85,6’ya yükselmesi bekleniyor.