Enflasyon eksilen moralleri düzeltti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Eskişehir’de yaptığı açıklamada, özel sektörün mücadelesi ve devlet iradesinin birleşmesi neticesinde enflasyonun düştüğünü söyledi. Nebati, “Açıklanan enflasyon rakamları hem iş dünyasını hem de bizi ciddi bir şekilde rahatlattı. ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ kapsamında, özel sektör ve kamu alanında büyük katkı sağlanarak gösterilen özveri sayesinde bu başarıyı yakaladık” dedi.

“Türkiye’nin temelleri sağlam”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün açıklanan enflasyon rakamlarında da görüldüğü gibi olumlu gelişmeleri izlediklerini belirterek, “Bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin temelleri sağlam. Son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılara baktığımız zaman hepsinin üstesinden geldik. Bunu da atlatacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ümitsiz değiliz, ümitliyiz, özel sektör de ümitli” dedi.

“Kararlılık devam etmeli”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kasım ayı enflasyonuna ilişkin, “Enflasyonla mücadelede kararlılığın devam etmesi gereklidir. Kasım ayı enflasyonunda düşüş bu konuda bir gevşemeye yol açmamalıdır” açıklamasında bulundu.