Enflasyon değil 'ahlak sorunu' var! Utanmaz ev sahibi, ahırdan bozma eve bakın kaç lira kira istedi!

Türkiye'de artan kiralar sonrasında özellikle İstanbul'daki ev sahipleri bu durumu fırsata çevirmeye devam ediyor.

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kişi, daha önceden depo olarak kullanılan giriş katındaki evini kiralamak için emlakçıya verdi.

Emlakçının ilan sitesindeki harabe 2+1 daireye 4 bin lira kira istemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ev ilandan kaldırıldı

Duvarları rutubetli, mutfak tezgahı kırık, tuvaleti ise kullanılamayacak durumda olan evi kiralamak isteyenler, fotoğrafları görünce vazgeçti.

Ev ilandan kaldırılırken, emlakçı evde tadilat yapılacağını belirtti.

"Bu kadar vicdansızlık olamaz"

Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Fotoğrafları başka yerlere attık bu kadar vicdansızlık olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş, çok ilginç." dedi.

"Daha öncesinden kömürlüktü"

Mahalle sakini Binal Baş, "Aklı olan insan o evi tutmaz" diyerek, "Ev adamın, istediği parayı ister ama o ev 4 bin liraya tutulmaz. Orası daha öncesinden kömürlüktü." ifadelerini kullandı.

"Ev değil bildiğiniz harabe"

DHA'nın haberine göre, bir başka mahalle sakini Kerem Karaaslan da "İlanda bekara yazmış ama orası 4 bin lira etmez. Ev değil bildiğiniz harabe. Depo olarak bile kullanılmaz ev kokuyordur." dedi.