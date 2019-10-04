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Enflasyon da hizaya geliyor! Umut veren oranlar

Yıllık enflasyon 26 hafta sonra tek haneye indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,44 arttı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:00
Enflasyon da hizaya geliyor! Umut veren oranlar

Yıllık enflasyon 26 hafta sonra tek haneye indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,44 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 8,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,53 yükseldi. TÜFE, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise ağustosa göre yüzde 0,13, Eylül 2018’e kıyasla da yüzde 2,45 arttı. Eylülde yüzde 9,26’ya gerileyen yıllık enflasyon, 26 ay sonra 2017’deki gibi yeniden tek haneyi görmüş oldu. Tüketici fiyatları bazında eylül ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 24,62 ile limon geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, enflasyonda ve cari dengedeki başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacaklarını açıkladı. Hedeflerinin başına yazdıkları enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktıklarının altını çizen Albayrak, geçen yıl ağustostaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladıklarını vurguladı.

Albayrak, geçen yıl ekim ayında yüzde 25 olan TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladıklarını belirterek, “Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:00
  1. enflasyon
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı
  4. TÜFE
  5. Twitter
  6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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