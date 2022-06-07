Enflasyon canavarını böyle semirtiyorlar

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarını yıpratmak için sofraları hedef alan sepet şeytanları, piyasayı manipüle etmek ve fiyatları şişirmek için çok kirli bir operasyon yürütüyor. İhanet ittifakının kurduğu ENAG gibi şirketlerin araştırmalarına dayanak oluşturmak isteyen gıda vurguncuları, internette açtıkları ve satış yapmayan düzmece sanal mağazalarla enflasyon canavarını semirtiyorlar.

Halkın tenceresi hedef alınıyor

Akit, vatandaşın ucuz gıdaya ulaşabilmesi için temel ihtiyaç maddelerinden alınan vergiyi yüzde 8’den yüzde 1’e düşürerek milyarlarca liralık gelirden feragat eden AK Parti iktidarını yıpratmak için sofraları hedef alan sepet şeytanlarının ipliklerini pazara çıkarıyor. Piyasayı manipüle etmek ve ihanet ittifakının kurduğu ve enflasyonun yüzde 160’lara çıktığını öne süren ENAG gibi şirketlerin sahte araştırmalarına zemin oluşturmak isteyen gıda vurguncuları, kurdukları sanal mağazalarla enflasyon canavarını besliyor. Ünlü internet alışveriş sitelerinin bünyesinde tabela mağazalar açan tencere düşmanları, buralara piyasadaki rakamların çok üzerinde fiyatlarla ürünler yerleştirerek gıda terörizmine zemin harlıyor.

Yağ, şeker, un, çay..

Komili Ayçiçek Yağı 5 litre teneke, market raflarında 194.90 liradan satılırken, Trendyol üzerinden satış yapan ‘pozitifrabia’ adlı sanal mağaza, aynı yağ için 359 TL fiyat biçiyor. Pekşeker marka 1 kg kristal toz şekerin piyasa fiyatı ortalama 25 lira iken, Teknomeda adlı sanal mağaza 1 kg Pekşeker’i 42 liradan satıyor. ‘Kaytika’ adlı sanal mağaza ise 3 kiloluk Bal Küpü marka toz şekeri 95 TL’den pazarlarken, bu ürün marketlerde 64.99’dan satılıyor. Piyasa fiyatı ortalama 52.90 TL olan 5 kg Sinangil Un, ÖPD GIDA adlı sanal mağazada ise yüzde 3 indirimli olduğu halde 113.90 TL’den satıyor. Markette 2 kilosu 29. 99 liradan satılan Söke Un, “TiklaGotur” adlı sanal mağazada 38.80 lira olarak fiyatlandırılıyor. Ortalama 49 liradan başlayan fiyatlarla satılan Çaykur Tiryaki 1 kg Çay’ın ise Ekol Global adlı tabela mağazada 90 lira olarak etiketlendirildiği görülüyor. Bir kiloluk Lipton Yellow Label Dökme Siyah Çay internette 71 TL’den satışa sunulurken, ürünün market fiyatında 59.49 lira yazıyor.

Süt, vurguncuların silahı oldu

Yem fiyatlarındaki artışı bahane eden gıda vurguncuları ise, markette 11.50 lira ödeyerek alınabilen 500 ml Sek Süt’ü düzmece mağazalarda 33.01 liradan fiyatlandırma yüzsüzlüğünü sergiliyor. 129.99 liradan satılan Torku Geleneksel 1 kg tereyağı proje sitelerde, 179.90 TL’den satılıyor. Sütaş markette 76.95 TL’den satılan 500 gramlık Yayık Tereyağı’nın fiyatı da paravan mağazalarda 154 lirayı buluyor.

Temizlik ürünleriyle kirli oyun

Aralarında deterjan, sıvı sabun, şampuan benzeri binlerce temizlik ürünü de sepet şeytanlarınca vurgun aracı olarak kullanılıyor. Renkli çamaşırlar için üretilen 5.5 kilogram ağırlığında 36 yıkama Omo Active Fresh Toz Çamaşır Deterjanı markette 75.99 lira iken, internet mağazalarında aynı ürünün fiyatı 108.75 TL’ye kadar çıkıyor. Markette 33.99 lira olan Head & Shoulders 350 ml şampuan, sanal mağazalarda 46.90 lira olarak etiketleniyor. Baby Turco Softcare Aloe Vera 120 Yaprak 24’lü Paket Islak Bebek Havlusu ıslak mendil fiyatları ise 251.99 TL ile 399 lira arasında değişiyor.