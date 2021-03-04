Enflasyon beklentilere paralel geldi

Ş ubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 12.81, üretici fiyatları yüzde 15.14 arttı.

TÜFE yükseldi

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.22 artış kaydetti. TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12.6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.61 yükseldi.

Yİ-ÜFE de arttı

Yİ-ÜFE ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 1.22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3.92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.14 arttı. Yİ-ÜFE’de sanayinin 4 sektörünün yıllık bazda değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17.32, imalatta yüzde 29.57, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 0.68, su temininde yüzde 27.31 artış olarak gerçekleşti. Söz konusu sektörlerin aylık bazda değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0.14, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 1.73 azalış; imalatta yüzde 1.56, su temininde yüzde 1.06 artış görüldü.

Veriler dikkat çekici

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde ara malında yüzde 33.77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22.81, enerjide yüzde 8.44, sermaye malında yüzde 26.54 artış yaşandı. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 1.05, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.85, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.44 ve enerjide yüzde 0.68 artış; sermaye malında yüzde 0.48 azalış gözlendi.

Değişimler söz konusu

TÜFE’de şubatta aylık bazda yüksek artış gösteren ana harcama gruplar yüzde 3’le sağlık, yüzde 2.57’yle gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1.32’yle lokanta ve oteller oldu. Düşüş ölçülen gruplar da yüzde 2.32’yle çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0.98’le eğlence ve kültür, yüzde 0.93’le giyim ve ayakkabı olarak belirlendi. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 23.74’le ev eşyası, yüzde 22.47’yle ulaştırma ve yüzde 20.61’le çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Düşük artışla karşı karşıya kalınan gruplar ise yüzde 2.87’yle alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 6.13’le eğitim, yüzde 6.31’le giyim ve ayakkabı ve yüzde 7.15’le haberleşme oldu. Şubatta TÜFE’de kapsanan 415 maddeden 117’sinin ortalama fiyatı düşerken, 35’inin değişmedi. 263 maddenin ortalama fiyatı ise arttı. Şubatta TÜFE’nin aylık yüzde 0.80-0.95, yıllık yüzde 15.40- 15.70 artacağı tahmin edilmişti. Enflasyon verilerinin tahminlerle örtüşmesi memnuniyetle karşılandı. Diğer taraftan ekonomistler tarafından enflasyonun yakında düşüşe geçeceğine işaret edildi. Yatırım analisti Haluk Bürümcekçi, manşet enflasyonda yükselişin nisan ayına kadar devam edeceğini belirtti.

İyi haberler gelebilir

Bürümcekçi, şunları kaydetti: “Yeniden belirgin bir TL değer kaybıyla karşı karşıya kalınmadığı durumda enflasyonun nisan ayına kadar yüzde 15- 17 aralığında seyretmesi, sonrasında ise kademeli düşüşle yılı yüzde 11-12 aralığında bitirmesi beklenebilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu’nda yer verdiği grafikten enflasyonun nisan ayına kadar kademeli bir artış göstermesini ve orta nokta olarak yüzde 15.5-16 (üst sınır olarak ise yüzde 17.5-18) ile zirveyi görmesini beklediği biliniyor. Bu süreçte tahmin aralığından bir sapma görülmesi durumunda TCMB’nin ek sıkılaşmaya gitmesi kaçınılmaz olabilir.”

Şubatın zam şampiyonu dolmalık biber

Geçen ay en yüksek fiyat artışı yüzde 26.96’yla dolmalık biberde yaşandı. Dolmalık biberi yüzde 19.92’yle kabak, yüzde 19.47’yle salatalık izledi. Şubatta patlıcanın fiyatı yüzde 16.06, limonun yüzde 15.06, mandalinanın yüzde 13.97 arttı. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19.04’le evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Bunu yüzde 14.11’le karnabahar, yüzde 10.42’yle ıspanak, yüzde 9.22’yle kolonya, yüzde 8.93’le yumurta takip etti.