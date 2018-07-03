Enflasyon açıklanınca dolar hareketlendi

Dolar kuru gelen Haziran ayı enflasyon rakamlarına sert tepki verdi. Rakamların açıklanmasıyla birlikte artışa geçen dolar 4,68'i gördükten sonra 4,64 seviyesine geriledi. Daha sonra ise 4,67 seviyesine yeniden yükseldi.

Küresel ticaret savaşları piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, 4.60'ın üzerinde hareketini sürdürerek güne başlayan dolar/TL, enflasyon rakamlarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi sonrasında sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Dolar Haziran ayı enflasyon rakamlarına sert tepki verdi. Rakamların açıklanmasıyla birlikte artışa geçen dolar 4,68'i gördükten sonra 4,64 seviyesine geriledi. Daha sonra ise 4,67 seviyesine yeniden yükseldi.