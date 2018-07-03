Enflasyon açıklanınca dolar hareketlendi
Dolar kuru enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte artışa geçti. Saat 10:00'da açıklanan Haziran enflasyon rakamları öncesinde hafif yukarı yönlü seyrederek 4.62 seviyelerinde bulunan dolar 4,68'e doğru hareket etti. İşte para piyasalarındaki son durum.03 Temmuz 2018 Salı 10:41
Dolar kuru gelen Haziran ayı enflasyon rakamlarına sert tepki verdi. Rakamların açıklanmasıyla birlikte artışa geçen dolar 4,68'i gördükten sonra 4,64 seviyesine geriledi. Daha sonra ise 4,67 seviyesine yeniden yükseldi.
Küresel ticaret savaşları piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, 4.60'ın üzerinde hareketini sürdürerek güne başlayan dolar/TL, enflasyon rakamlarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi sonrasında sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Dolar Haziran ayı enflasyon rakamlarına sert tepki verdi. Rakamların açıklanmasıyla birlikte artışa geçen dolar 4,68'i gördükten sonra 4,64 seviyesine geriledi. Daha sonra ise 4,67 seviyesine yeniden yükseldi.
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