Enflasyon açıklandı: Şubat ayı enflasyon ne kadar oldu? TÜİK şubat enflasyonu ne kadar arttı?
Şubat ayı enflasyon oranı | Pek çok kişi mart ayının gelmesiyle birlikte TÜİK’in şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayıp açıklamadığını araştırıyor. Beklenen açıklama 3 Mart’ta geldi. Peki, enflasyon oranı kaç oldu? 2022 Şubat ayı enflasyon rakamları:
Merakla beklenen şubat ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Enflasyon açıklandı: Şubat ayı enflasyon ne kadar oldu? TÜİK şubat enflasyonu ne kadar arttı?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 25,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 56,83 arttı.
Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 yükseldi.
TÜFE, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-ÜFE ise yüzde 105,01 artış gösterdi.
Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak kayıtlara geçmişti.