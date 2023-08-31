Enfes domates çorbası: Altını yakanlar buraya! Tüm Türkiye kışa karşı hazırlanıyor: müthiş tarif işinizi kolaylaştıracak

Enfes Domates Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

6 adet orta boy domates

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber ve domates karışık salça

Tuz nane isteğe göre bir adet tavuk bulyon

Pul biber

Enfes Domates Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir tencereye soyulmuş ve doğranmış domatesle soğanı ekliyoruz üzerini geçecek kadar su katıp kaynamaya bırakıyoruz.

Kaynayan domatesle soğanı robottan geçiriyoruz .

Ardından başka bir tencerede yağı katıp unu kavuruyoruz ,biraz kavrulduktan sonra salçayı ekliyoruz, birazda öyle pişince üzerine bir çay bardağı kadar su katıp kıvam veriyoruz.

Ardından robottan geçirdiğimiz sıvı püreyi unlu kıvama ekliyorsak çırpıyoruz topaklanmasın diye.

Tuz ilave edip biraz kaynamaya bırakıyoruz ,ara ara karıştırarak ardından koyulaşırsa biraz su ekliyoruz.

Biraz daha kaynayınca nane ve pul biberini ekleyip altını kapatıyoruz.

Servis ederken kaşar yada kızarmış ekmek kırıntılarıyla servis edebilirsiniz afiyet olsun şimdiden.

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