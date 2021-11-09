Enfeksiyon nedir? Kanda enfeksiyon neden olur?

Enfeksiyon zararlı mikroorganizmaların vücutta yayılma sürecidir. Yerleştiği organ veya dokudaki hücreleri istila ederek hasara uğratabilirler. Yayılma hızına ve etki derecesine göre hafif veya ağır, hatta ölümcül olabilir.

Hava ve su gibi pek çok farklı alanda yaşayabilen mikroorganizmalar vücuda bulaşarak hızlı bir şekilde çoğaldığı zaman vücut buna reaksiyon gösterir ve sonucunda da enfeksiyon oluşur. Kandaki bakteri salımı, diş fırçalama, diş bakımı gibi bazen önemsiz durumlarla veya bir yarayı temizleme, sonda değiştirme, ameliyat ve hatta daha nadir durumlarla bağlantılı olabilir. pulmoner, idrar, osteo-artiküler, sindirim enfeksiyonu, deri veya endokardit sebepleri vardır.

En sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıkları nelerdir?