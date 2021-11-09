Enfeksiyon nedir? Kanda enfeksiyon neden olur?
Enfeksiyon zararlı mikroorganizmaların vücutta yayılma sürecidir.
Enfeksiyon zararlı mikroorganizmaların vücutta yayılma sürecidir. Yerleştiği organ veya dokudaki hücreleri istila ederek hasara uğratabilirler. Yayılma hızına ve etki derecesine göre hafif veya ağır, hatta ölümcül olabilir.
Hava ve su gibi pek çok farklı alanda yaşayabilen mikroorganizmalar vücuda bulaşarak hızlı bir şekilde çoğaldığı zaman vücut buna reaksiyon gösterir ve sonucunda da enfeksiyon oluşur. Kandaki bakteri salımı, diş fırçalama, diş bakımı gibi bazen önemsiz durumlarla veya bir yarayı temizleme, sonda değiştirme, ameliyat ve hatta daha nadir durumlarla bağlantılı olabilir. pulmoner, idrar, osteo-artiküler, sindirim enfeksiyonu, deri veya endokardit sebepleri vardır.
En sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıkları nelerdir?
- Hepatit A
- Hepatit B
- Hepatit C
- Kemik ve eklemde oluşan enfeksiyonlar
- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve kene ısırması takibi
- Seyahat ile ilgili ortaya çıkan enfeksiyonlar
- Etyoloji araştırması ve nedeni bilinmeyen ateş
- Grip ve soğuk algınlığı
- AIDS
- Tetanoz
- Diğer viral enfeksiyonlar
- Parazit hastalıklar
- Besin zehirlenmesi
- Tüberkuloz
- Dizanteri
- İdrar yolu enfeksiyonları
- Su çiçeği
- Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar
- Mantar enfeksiyonları
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
- Sıtma
- Brusella ve tifo
- Lyme hastalığı