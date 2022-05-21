Enes Kara'nın intiharının perde arkası aylar sonra aralandı! İşte ateist arkadaşı ile tüyler ürperten WhatsApp yazışmaları...

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, kaldığı öğrenci evinde intihar etti. Kara'nın intihar etmeden önce kaydettiği videoda söyledikleri, ehl-i sünnet tarikat ve cemaat karşıtlarını harekete geçirdi. Üzücü bir olay neticesinde hayatını kaybeden Enes'i kullanmaktan çekinmeyen çevreler günlerce kara propaganda yürüttü.

Ateist arkadaşı intihara teşvik etti

Ancak aylar sonrasında, 21 yaşındaki Enes'in ölümünün perde arkasında bambaşka bir gerçeğin olduğu ortaya çıktı. Enes'in G.M.D. adlı arkadaşı ile ateizm konusunda defalarca konuştuğu ve intiharına giden süreçte kendisi de Tıp Fakültesi öğrencisi olan G.M.D.’nin Enes’i manevi olarak intihara hazırladığı ve intihara teşvik edici mesajlar gönderdiği tespit edildi.

İntihar gününe kadar Enes ile görüşmeye devam eden G.M.D.'nin Enes'in nerede, nasıl ve ne zaman intihar edeceğini dahi bildiği öğrenildi.

Ailesiyle görüşmesini engelledi

Derslerindeki zorlukla birlikte, inancını kaybederek hayatın anlamını yitiren, yaşamaya değer bulmayan Enes’in, içinde bulunduğu sıkıntılı süreci ailesine açmasını istemeyen şüpheli, "Hayatta anlatamazsın, hiç girme o işlere, evlatlıktan ret yersin, mümkün değil bana inan" şeklinde mesajlarla ailesinin önlem almasına engel olarak Enes’in iyice yalnızlaşmasına neden oldu.

Enes Kara'nın intihar videosunu haftalar öncesinden izlemiş!

Olayın devamında ortaya çıkan detaylar ise daha korkunç… Enes’in şüpheliye haftalar öncesinde intihar etmeden önce kaydettiği videoyu gönderdiği ve şüphelinin bunu izledikten hemen sonra Enes'in ailesine göndermek yerine, intihardan sonrasını kast ederek "Videoyu ailene atmamı istiyor musun?" şeklinde sorduğu ortaya çıktı.

Nerede ve ne zaman intihar edeceğini biliyordu

Enes’in nerede ve ne zaman intihar edeceğini de bilmesine rağmen emniyet ekiplerine haber vermeyerek intiharına dolaylı yolla yardım eden şüpheli ile Enes’in Whatsapp’taki konuşmasında, G.M.D.'nin intiharı normalleştirdiği ve masumlaştırdığı belirlendi:

Enes Kara: Yarın ne yapsam?... son günüm

G.M.D.: Son günüm derken… bu pazartesi mi?

Enes Kara: Hangi pazartesi sanıyon?

G.M.D.: Haftaya falan

Enes Kara: Geçen Pazar bu değil sonraki pazartesi demiştim

G.M.D.: Saat kaçta düşünüyorsun

Enes Kara: 10 falan

G.M.D.: Sabah akşam?

Enes Kara: Sabah

G.M.D.: Uyanık olacağım

Enes’in intihar edeceği tarihe yakın, şüpheli G.M.D. soğukkanlı bir şekilde "Nerede intihar edeceksin?" sorusunu sorarken, Enes’in de kendisine "Oturduğum apartmanın en üst katında" şeklinde cevap vererek intihar edeceği yerin fotoğrafını attığı hatta atlayacağı katı dahi işaretlediği öğrenildi.

İntiharından maddi menfaat elde ederek oyun hesabını aldı

Öte yandan şüpheli G.M.D.’nin piyasada alınıp satılabilen ve ciddi getirisi olan Enes Kara’ya ait oyun hesabını almak için canhıraş bir şekilde gayret gösterip "Hesabını ben isterim, dürüst olmak gerekirse" diyerek intihardan menfaat temin etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Enes’i intihara adeta psikolojik olarak hazırlayıp, teşvik eden şüpheli ile Enes Kara’nın şu yazışması ise tüyler ürpertti:

Şüpheli: Son gününde ne yapıyosun

Enes: Storboy dinliyom

Şüpheli: Güzel bir yemek yeseydin

Enes: Çiğköfte yedim

Şüpheli: Adam olana çok bile

….

Şüpheli: Gitmeden önce yarın sesini duyayım

Enes: Tamam

…

Şüpheli: Korkuyor musun

Enes: Karmaşık ya korkuyorum heyecanlıyım biraz mutluyum. Merak da var

Enes Kara'nın kaldığı evin kapısının üzerinde Bedizzaman Said Nursi Hazretleri'nin bu sözü yazılıydı

Tüm belgelere rağmen savcıdan takipsizlik kararı

İkili arasında geçen diyaloglarda şahsın intiharı normalleştirdiği hatta Enes Kara’yı intihara yönlendirdiği açık bir şekilde görülürken; dosyayı inceleyen savcı, şüpheli G.M.D. hakkında takipsizlik kararı verdi.

Dosyayı hazırlayan avukatlar Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz ve Mehmet Mustafa Özünver, Elazığ Sulh Ceza Mahkemesi'ne, "kovuşturmaya yer olmadığına dair" verilen karara itirazda bulundu.