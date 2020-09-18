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Gündem Enes Batur yurda mı yerleştirildi?
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Enes Batur yurda mı yerleştirildi?

Enes Batur’un koronavirüs duyarsızlığı pes dedirtti. Türkiye koronayla mücadeleye devam ederken salgına karşı vurdumduymaz hareketler de ne yazık ki devam ediyor. Youtuber olarak bilinen Enes Batur, tam bir pervasızlık örneği gösterdi ve korona testi pozitif çıkmasına rağmen karantinadan kaçtı. Polis ekimleri Enes Batur’un peşine düştü ve olması gereken oldu. Peki Enes Batur yurda mı yerleştirildi?

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:22:00 - 2020-09-18 09:23:23
Enes Batur yurda mı yerleştirildi?

Türkiye 11 Mart’tan bu yana dünyayı kasıp kavuran korona salgını ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere binlerce sağlık çalışanı gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı konusunda mücadele ederken, ünlüsünden normal vatandaşa kadar pek çok kişi koronayla mücadeleyi baltalamaya çalışıyor. Korona testi pozitif çıkanlar Sağlık Bakanlığı gözetiminde evlerinde karantinaya alınıyor. Evlerinde karantinaya alınlardan bazıları başı buyruk hareket edip milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atıyor. Bu insanlardan biri de Enes Batur. Sosyal medya üzerinden cebini doldurun YouTuber Enes Batur koronavirs test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen kendisine uygulanan karantina kuralını kulak ardı etti. Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, koronalı haliyle kendini sokaklara attı. Enes Batur'un evine giden filyasyon ekipleri, ünlü YouTuber'i Beykoz'daki villasında bulamaması üzerine ekiplere haber verdi.

Enes Batur KYK yurduna yerleştirildi

Sosyal medyanın şımarık çocuğu Enes Batur’un evinde olmadığı tespit edilmesinden sonra Beykoz Emniyet Müdürlüğünde çalışan polis ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer’ı yakalanarak Sancaktepe'de bulunan İyi Maya KYK Öğrenci Yurdu'na konuldu.

Enes Batur kimdir?

Enes Batur kimdir? Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara’da doğdu. Enes Batur'un babası Polis, annesi ise Hemşiredir. Enes Batur Ankara’da 2-3 sene kaldıktan sonra ailesinin taini sonucu Erzurum’da gitti. Erzurum’dan sonra Enes Batur’un ikinci durağı Antalya oldu. Antalya’ya gelindiğinde Enes Batur 2. Sınıfta okumaktaydı. İlkokulu Leyla Kahraman Sevim Ertenü okulunda okuyan Enes Batur, liseyi Kepez Anadolu Lisesi’nde okudu. Lise 4. Sınıfı ise Fidan Temel Lisesinde okudu. Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumakta. 

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