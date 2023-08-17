Enerya Enerji 20’nci yılında halka arz oldu

Karahan, şirketin 9 şehir, 10 bölge, 80 ilçede hizmet verdiğini anlattı. Karahan, “Enerya Enerji AŞ yaklaşık 4 milyar metreküp doğalgaz dağıtım kapasitesine, 18 bin 170 kilometre şebeke uzunluğuna sahip, 1 milyon 800 bin aboneye hizmet veren bir enerji şirketi” dedi.

3.4 milyarlık büyüklük

Şirketin halka arzında 120 milyar TL sermayesini 39 milyon TL arttırarak sermayenin yüzde 26.9’unu halka açtıklarını dile getiren Karahan, şunları ifade etti: “Halka arz büyüklüğümüz 3 milyar 461 bin 640 TL olacak. Halka arz fiyatımız da 88.76 TL. Halka arzın yüzde 70’ini yurt içi bireysel yatırımcılara eşit olarak dağıtacağız. Yüzde 25’ini yurt içi kurumsal, yüzde 5’ini de yurt dışı kurumsallara dağıtacağız. Halka arzımızdan gelen geliri 30 gün boyunca fiyat istikrarı için kullanacağız. Halka arzdan gelen yatırımımızın büyük bir bölümünü finans sektöründe kullanmayı düşünüyoruz. Adabank’ı satın aldık. Enerya Enerji AŞ’nin halka arzının büyük bir kısmı oraya gidecek. Kalan kısmı için büyüme ve yeni yatırımlar konusunda değerlendireceğiz. Son dönemde halka açılan enerji şirketlerinin özellikle piyasa defter değerlerini karşılaştırdığımızda Enerya Enerji AŞ en düşük piyasa defter değerinden çıkacak. Yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Hem rasyolar açısından hem de genel talep açısından tahtada işlem görmeye başladığı zaman çok iyi bir halka arz olduğunu düşünüyoruz.”

Temelleri Çorum'da atıldı

Karahan, Ahlatcı Holding’in temellerinin yaklaşık 40 yıl önce Çorum’da atıldığına işaret etti. Holding bünyesinde 44 şirket, 5 bin 100 çalışan olduğuna dikkat çekti.

Karahan, “44 şirket, 2022 yılı içerisinde 15 milyar TL gibi bir öz sermayeye ulaşmıştır, 2022 yılını yaklaşık 625 milyar TL’lik bir iş hacmiyle tamamlamıştır. Fortune 500 sıralamasında özellikle Ahlatcı Kuyumculuk 9’uncu sıradadır. Ahlatcı Metal Rafinerisi de 12’nci büyük şirket olarak sıralamaya girmiştir” şeklinde konuştu.

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