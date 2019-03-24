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Enerjisa’ya arz ödülü

Enerjisa Enerji, 2018’in Şubat ayında gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzı ile uluslararası ödüle layık görüldü.

24 Mart 2019 Pazar 09:38
Enerjisa’ya arz ödülü

Enerjisa Enerji, 2018’in Şubat ayında gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzı ile uluslararası ödüle layık görüldü. Enerjisa Enerji, Global Capital tarafından Londra’da düzenlenen uluslararası finans piyasalarının en prestijli organizasyonlarından ‘Equity Capital Markets’ ödüllerinde Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yılın en başarılı sermaye piyasası işlemi ödülünün sahibi oldu. Ödülü, düzenlenen geceye katılan Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Holding CFO’su Barış Oran aldı.

Yeni bir başarı hikayesi geliyor

Oran ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Enerjisa Enerji, geçen yıl yatırımcılara verdiği taahhütlerin üzerinde bir performans göstererek, 2018’i başarıyla tamamladı. Sabancı Holding olarak bundan sonra hayata geçireceğimiz halka arzlarda da geçmişte verdiğimiz sözleri tutarak, şeffaflık geleneğimizin verdiği güven ile piyasalara yeni bir başarı hikâyesi daha sunacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:38
  1. Enerjisa Enerji
  2. Global Capital
  3. Equity Capital Markets
  4. Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Holding CFO’su Barış Oran

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