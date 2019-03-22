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Enerjisa Enerji'ye en başarılı sermaye piyasası işlemi ödülü

22 Mart 2019 Cuma 16:48
Enerjisa Enerji'ye en başarılı sermaye piyasası işlemi ödülü

ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji'nin 2018 Şubat'ta gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzı Londra’da 19 Mart'ta düzenlenen "Equity Capital Markets" töreninde yılın en başarılı sermaye piyasası işlemi ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu törenin uluslararası finans piyasalarının en prestijli organizasyonlarından biri olduğu kaydedildi.

Enerjisa Enerji'nin düzenlenen törende Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yılın en başarılı sermaye piyasası işlemi ödülünün sahibi olduğu belirtilen açıklamada, "Enerjisa Enerji, 2018’in Şubat ayında gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzı ile uluslararası ödüle layık görüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ödülü, düzenlenen geceye katılan Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Holding CFO’su Barış Oran'ın aldığı kaydedildi.

Söz konusu açıklamada, Oran'ın düzenlenen törende yaptığı konuşmadan şu ifadelere yer verildi:

"Enerjisa Enerji’nin halka arzı, Sabancı Holding olarak hayata geçirdiğimiz dördüncü ve ülkenin en büyük özel sektör halka arzı olma özelliğini taşıyor. Enerjisa Enerji, geçen yıl yatırımcılara verdiği taahhütlerin üzerinde bir performans göstererek, 2018’i başarıyla tamamladı. Sabancı Holding olarak bundan sonra hayata geçireceğimiz halka arzlarda da geçmişte verdiğimiz sözleri tutarak, şeffaflık geleneğimizin verdiği güven ile piyasalara yeni bir başarı hikayesi daha sunacağız."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:48
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