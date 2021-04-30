Enerjisa Enerji’den tam kapanmada müşteri memnuniyeti tedbirleri

Tedbirler kapsamında meskenlerin ve küçük işletmelerin borçlarından dolayı enerjileri kesilmeyecek. Fatura çıkarılmaya devam edilecek. Ancak meskenlerin ve küçük işletmelerin faturalarında ödeme vade günlerinde müşterilerde bir mağduriyet oluşturmamak adına kapanma sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanacak.

Tüm kanallar hizmete açık

Enerjisa Enerji müşterileri, tam kapanma döneminde tüm elektrik işlemlerini Enerjisa Mobil uygulaması, online.enerjisa.com.tr ile e-Devlet üzerinden kesintisiz ve online şekilde yapmaya devam edebilecekler. Çağrı merkezleri 7/24 açık olacaklar ayrıca müşteri hizmet noktalarımız da dönüşümlü çalışmayı sürdürecekler.