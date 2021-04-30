Enerjisa Enerji’den tam kapanmada müşteri memnuniyeti tedbirleri
Enerjisa Enerji, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde devam edecek tam kapanma döneminde elektrik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve müşterilerinin işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.
Tedbirler kapsamında meskenlerin ve küçük işletmelerin borçlarından dolayı enerjileri kesilmeyecek. Fatura çıkarılmaya devam edilecek. Ancak meskenlerin ve küçük işletmelerin faturalarında ödeme vade günlerinde müşterilerde bir mağduriyet oluşturmamak adına kapanma sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanacak.
Tüm kanallar hizmete açık
Enerjisa Enerji müşterileri, tam kapanma döneminde tüm elektrik işlemlerini Enerjisa Mobil uygulaması, online.enerjisa.com.tr ile e-Devlet üzerinden kesintisiz ve online şekilde yapmaya devam edebilecekler. Çağrı merkezleri 7/24 açık olacaklar ayrıca müşteri hizmet noktalarımız da dönüşümlü çalışmayı sürdürecekler.