Enerjisa Enerji, Saygın Finans Ödülü Bonds & Loans sahibi oldu

İnsan ve teknolojiyi odağına alarak daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri ve e-mobilite şirketi Enerjisa Enerji, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve GFC Media Group tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Ödüllerinde ‘Yılın Yerel Para Birimi Tahvili İşlemi Ödülü’nün kazananı oldu.

Finans sektörünün Oscarları olarak nitelendirilen, yurt içi ile yurt dışından 250’yi aşkın finans kuruluşu, yatırım fonu, hukuk, danışmanlık ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı 2023 Türkiye Bonds & Loans ödüllerinde Enerjisa Enerji, Temmuz 2023'te Türkiye'nin finans sektörü dışında en büyük ihracını gerçekleştiren 3,1 milyar TL tutarında iki yıl vadeli tahvil ihracıyla ödülün sahibi oldu.



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Finansman anlaşmalarının gerek enerji sektörünün gerekse de altyapı yatırımlarının büyümesinde önemli rol oynadığının altını çizen Enerjisa Enerji Finans Başkanı (CFO) Dr. Philipp Ulbrich, “Enerjisa Enerji olarak zorlu koşulların şekillendirdiği bir yılda gerekli tüm yatırımlarımızı finanse etme başarımızın saygın jüri tarafından ödüllendirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle yaşadığımız deprem afeti sonrasında, Toroslar EDAŞ ile hayata geçirdiğimiz büyük çaplı yatırımları finans sektöründeki güçlü ortaklıklarımız sayesinde de gecikmeden gerçekleştirebildik. Enerjisa Enerji olarak güçlü bilançomuz ve önemli tahvil ihraçlarımız ile finansal piyasaların daha da güçlendirilmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi.

250’nin üzerinde katılım oldu

Türkiye’deki yaratıcı ve çığır açan anlaşmaları yapan kurumsal ve finansal şirketler ile ihracatçı firmalar ve yatırımcıların değerlendirildiği 2023 Türkiye Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Ödülleri’ne bu yıl 250’nin üzerinde katılım oldu. 2014 yılından bu yana düzenlenen bu ödüllere başvuran şirketler, çok kapsamlı bir seçim sürecinde değerlendirilirken, katılım sağlayan şirketlerin finansman erişiminden yapılarına, yüksek kaliteli uygulamalardan yenilikçi yapılanmalara kadar bir dizi önemli kriter çerçevesinde titizlikle incelendi.