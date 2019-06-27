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Enerjisa eğitim programlarıyla gençleri eğitiyor

Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, gönüllülük esasıyla hayata geçirdikleri birçok projeyle öğrencilere dokunduklarını belirterek, “Adana’da eğitim programlarımıza katılan mühendis adayları ve meslek lisesi öğrencilerinden bir kısmının kariyerlerine bizimle devam ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:01
Enerjisa eğitim programlarıyla gençleri eğitiyor

Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, gönüllülük esasıyla hayata geçirdikleri birçok projeyle öğrencilere dokunduklarını belirterek, “Adana’da eğitim programlarımıza katılan mühendis adayları ve meslek lisesi öğrencilerinden bir kısmının kariyerlerine bizimle devam ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.


Enerjisa Enerji, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji için Adana’da gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki projeleriyle de gençlerin mesleki deneyim kazanması ve istihdamları konusunda fırsatlar oluşturuyor.


Enerjisa Enerji, bölgede hizmet veren dağıtım şirketi olan Toroslar EDAŞ’ın enerji hizmeti sunduğu Adana’nın ilçeleriyle birlikte birçok mahalle ve yerleşim biriminde yeni besleme kaynakları ile alternatif şebeke modeli oluşturularak işletme kolaylığı sağladı. 2013 yılında gerçekleşen özelleştirme sonrasında Adana’ya toplam 574 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildi.


Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, Adana’da gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi vererek, ”Adana’da istihdam etmekte olduğumuz yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla öncü ve lider bir şirket olmanın getirdiği sorumluğumuzun bilinci ile hareket ediyoruz. Adana’da elektrik dağıtım ve perakende satış konularında en iyi müşteri deneyimini sağlamak bizim için birincil hedefken, aynı zamanda eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Çünkü yalnızca çalışanlarımızın değil, geleceğimiz olan Adanalı gençlerimizin de eğitimi ve kendilerini iş hayatına hazırlamaları bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda çalışanlarımız gönüllülük esası ile yatırım bölgelerimizde hayata geçirdiğimiz birçok projeyle meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine dokunuyor. Bugüne kadar Adana’da eğitim programlarımıza katılan mühendis adayları ve meslek lisesi öğrencilerinden bir kısmının da bugün kariyerlerine çalışanımız olarak bizimle devam ediyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.



Öğrencilere yönelik projeler


Enerjisa Enerji Adana’da sürdürdüğü eğitim projeleriyle geleceğin meslek adaylarına yol gösteriyor. Özel Sektör Gönüllüler Derneği iş birliği ile Adana Çukurova Elektrik Endüstri Meslek Lisesi’nde yürütülen proje ile 96 öğrenciye ulaşıldı. Bir diğer eğitim projesi olan Mobil Eğitim Merkezi ile meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine, meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine saha uygulamalarında karşılaşılan konularla ilgili teorik ve teknik eğitimler verildi. Mobil Eğitim Merkezi ile Adana’da toplam 405 öğrenciye ulaşıldı.


Enerjisa Enerji’nin sosyal sorumluluk projesi olan ve ilkokul öğrencilerinde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturarak bilinçlendirmeyi amaçladığı ‘Enerjimi Koruyorum’ ise 2010 yılından toplam gönüllü çalışanların verdiği eğitimler ile devam ediyor. Bugüne kadar Adana’da 30 gönüllü Enerjisa çalışanı, yaklaşık 25 binden fazla ilkokul öğrencisini enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilgilendirildi. “Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum” sloganı ile devam eden proje 2018 yılında dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından olan ve “Kalbi Olan Şirketler” sloganıyla düzenlenen International CSR Excellence Awards “En İyi Enerji Yönetimi Ödülü”nün yanı sıra, yine 2018 yılında “Altın Pusula Ödülü”ne layık görüldü.


Enerjisa, gelecek dönemde de Adana’ya yatırım ve toplumsal fayda projeleriyle destek sağlamaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:01
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