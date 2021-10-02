Enerjide yerli dönüşüm devam ediyor

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ve Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Alagöz, Türkiye’de kamunun elinde 64 elektrik santrali bulunduğunu hatırlattı. Özel sektöre ait olanlar dahil 1000’in üzerinde konvansiyonel elektrik santrali bulunmasına rağmen bunlardaki yerlilik oranının istenilen seviyede olmadığını dile getiren Alagöz, özellikle ana ekipman noktasında Türkiye’nin dışarıdan beslendiğini anlattı. Ülkenin bu makus talihini yıkmak için türbin, jeneratör ve kontrol sistemi üretiminde çok ciddi projeleri hayata geçirdiklerini ve sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayan Alagöz, “Yakın zamanda ülkenin büyük santrallerinde de küçük santrallerinde de yerli jeneratör ve yerli türbinin ismini çok duyacağız” dedi.