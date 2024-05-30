Enerjide yeni boyut! 300MW’lık geri dönüşüm merkezi kurdular

Güneş panellerinin geri dönüştürülerek yeniden geri kazanılmasına yönelik artan bir talep söz konusu. Sürdürülebilir enerji sektörünün liderlerinden SolarPanelRecycling.com ise paneller, invertörler, kablolar ve bataryalar dahil olmak üzere güneş enerjisi ekipmanlarının tamamının geri kazandırılması için büyük bir geri dönüşüm merkezini açtığını duyurarak bu talebe yanıt verdi.

Daha fazla tesis açılacak

SolarPanelRecycling.com'un sahibi olduğu ve işlettiği 300 MW'lık merkezin hem şirket hem de sektör için bir kilometre taşı olduğu belirtiliyor. Teksas, ABD’de açılan bu yeni tesisi 2026 yılına kadar daha fazla yerel geri dönüşüm tesislerinin takip etmesi bekleniyor. Güneş enerjisi pazarı olgunlaştıkça ve daha fazla sistem ömrünü tamamladıkça, bunların bir şekilde yeniden kazanılması temiz enerjiye geçişte kritik öneme sahip. Zira enerjinin kendisi temiz olsa da bu malzemeleri üretmek ciddi bir kirlilik kaynağı.

Yeniden kullanım için tüm malzemeleri tamamen ayıklayan en son teknoloji ile donatılmış olan yeni tesis, çevre eyaletlerdeki güneş paneli geri dönüşüm operasyonları için de bir merkez olarak hizmet verecek. Tesis, hizmet dışı bırakılan güneş panellerinden silikon, cam ve metaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değerli malzemeleri geri kazanmayı ve yeniden döngüye sokmayı amaçlıyor.

Yeni merkez aynı zamanda güneş enerjisi endüstrisi için geri dönüşüm süreçlerini ve sürdürülebilirlik standartlarını ilerletmeye odaklanan araştırma ve geliştirme girişimleri için bir bilgi merkezi olarak da hizmet verecek. Son olarak SolarPanelRecycling.com'un bu yeni tesisle birlikte toplam güneş enerjisi ekipmanı işleme kapasitesinin 1 GW seviyesine ulaştığını da belirtelim.



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