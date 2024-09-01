Enerjide büyük dönüşüm! Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Levent Yılmaz, Türkiye'nin enerji sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye'nin enerji üretiminde rekor seviyelere ulaştığını ve enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli adımlar attığını belirtti. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin enerji politikalarının ekonomik istikrar için büyük önem taşıdığını vurguladı. İşte Levent Yılmaz'ın yazısı:

"Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden bir tanesi enerji. Bu kalem cari açığımızı o kadar çok etkiliyor ki bazen net durumu görebilmek için “enerji hariç” ödemeler dengesi bilançosu verilerine bakmak zorunda kalıyoruz. İşte böyle bir dönemde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi mümkün olduğu kadarıyla yerli kaynaklarla sağlamak sadece enerji sektörünü değil aynı zamanda tüm bir ülkenin makro ekonomik göstergelerini yakından ilgilendiriyor.

Bu konu ile ilgili olarak çok önemli bir veriyi yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Son verilere göre; geçtiğimiz Temmuz ayında hem elektrik üretiminde hem de elektrik tüketiminde rekor seviyelere ulaşıldı.

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında Türkiye’de aylık 34,5 milyar kWh’lik elektrik tüketimine karşılık olarak 36,6 milyar kWh’lik rekor bir üretim gerçekleştirildi. Ancak burada çok daha önemli bir konu var. Zira Bakan Bayraktar’ın açıklamalarına göre; bu rekor elektrik talebinin %57’si yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanmış durumda. Hali hazırda Türkiye’nin toplam kurulu gücü 113 bin megavata yaklaşırken bunun neredeyse 30 bin megavatı rüzgâr ve güneş enerji santrallerinden oluşuyor.

Son dönemdeki tek rekor elektrik üretiminde değil. Petrol ve doğalgaz üretiminde de Ağustos ayında rekor üretim seviyeleri var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın “Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz.” Cümlesi ile duyurduğu üzere 17 Ağustos günü petrol üretiminde günlük 107.621 varile ulaşırken doğalgaz üretiminde de günlük 7 milyon 609 bin metreküplük bir üretim miktarı yakalanmış durumda. Söz konusu doğalgaz üretimi ile 3 milyona yakın hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanmış oluyor. Ayrıca şu an hazırlıkları devam eden yeni Yüzer Üretim Tesisi de çalışmaya başlayınca günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkacağını not edelim.

Gördüğünüz üzere enerji Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaldığını gösteren veriler gelmeye devam ediyor. Elbette Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak dışa bağımlılık oranı ne kadar azalırsa hem enerji arz güvenliğini sağlamak kolaylaşacak hem de daha az enerji faturası Türkiye’nin cari açık oranının düşmesine yardımcı olacak.

Son dönemin yoğun gündeminde gözden kaçtığını veya yeterince gündem olmadığını düşündüğüm birkaç konuyu ve önemini de hatırlatayım.

* Karadeniz’de petrol emaresi olan bir kuyuda yakın zamanda sondaj başlayacak,

* Türkiye Somali’de petrol ve doğalgaz arayacak,

* Irak’a 3 yılın ardından yeniden elektrik ihracatı başladı,

* Türkmen gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ulaştırılması konusunda görüşmeler devam ediyor.

* Yılın ilk 7 ayında rüzgâr ve güneşte yaklaşık 7 bin megavatlık bir kurulu güç artışı oldu. Bu oran Bakan Bayraktar’ın bu yıl için 5 bin megavatlık hedefinin oldukça üzerinde.

Tüm bunlar hem Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak hem de Türk dış politikasında yumuşak güç olarak elini güçlendirecek gelişmeler olarak büyük önem taşıyor."

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