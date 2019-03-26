0553 313 94 23

Enerjide arz güvenliğine Tuz Gölü katkısı

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi’nin alt yüklenicileri olan IC İçtaş ve China Camc Engineering ile BOTAŞ arasında imza töreni gerçekleşti.

26 Mart 2019 Salı 10:57
Enerjide arz güvenliğine Tuz Gölü katkısı

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi imza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesinin arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bakan Dönmez, “Bugün imzalayacağımız anlaşmayla tesisimizin hem depolama hem de sisteme gaz verme kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Genişletme projemiz tamamlandığında, 48 yeni kuyu açarak tesisimizin depolama kapasitesini toplamda yaklaşık 5,4 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesini günlük 80 milyon metreküpe çıkaracağız” dedi.

İmza töreninde konuşan BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan da Tuz Gölü’ndeki tesisin enerjide arz güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Özcan, bugün imza altına alınan projeyle, Türkiye’nin tuz sahalarında dünyadaki en büyük gaz depolama tesisine sahip olacağına dikkati çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:57
  1. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan
  4. Tuz Gölü
  5. gaz depolama tesisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen’de ortalık kaynıyor
    1. Yemen’de ortalık kaynıyor
    2. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    3. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    4. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    5. Rakipsiz muhtar
    6. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    7. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    8. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    9. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    10. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    11. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    12. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    13. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    14. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    15. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    16. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    17. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    18. Gaziantep Algspor adım adım..
    19. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    20. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti