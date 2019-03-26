Enerjide arz güvenliğine Tuz Gölü katkısı

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi imza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesinin arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bakan Dönmez, “Bugün imzalayacağımız anlaşmayla tesisimizin hem depolama hem de sisteme gaz verme kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Genişletme projemiz tamamlandığında, 48 yeni kuyu açarak tesisimizin depolama kapasitesini toplamda yaklaşık 5,4 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesini günlük 80 milyon metreküpe çıkaracağız” dedi.

İmza töreninde konuşan BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan da Tuz Gölü’ndeki tesisin enerjide arz güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Özcan, bugün imza altına alınan projeyle, Türkiye’nin tuz sahalarında dünyadaki en büyük gaz depolama tesisine sahip olacağına dikkati çekti.