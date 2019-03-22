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Enerjide acele kamulaştırma kararları

22 Mart 2019 Cuma 08:46
Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait nakil hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait 380 kV Kastamonu 380-Bartın OSB Enerji İletim Hattı Projesi ve 380 kV Sinop-Kastamonu 380 Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında söz konusu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 08:46
  1. Acele Kamulaştırma
  2. Cumhurbaşkanı Kararları
  3. Resmi Gazete
  4. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)

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