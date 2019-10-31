Enerji veren bitki çayı nasıl yapılır? Zencefilli portakal çayı tarifi

Gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi yalnızca bir fincan çayla sağlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz " Enerji veren bitki çayı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Serin havaların yüzünü göstermesiyle birlikte birçok kişi halsizlikten yakınır oldu. Siz de böyle bir durum yaşıyorsanız; enerjinizi yükseltecek bir çay içebilirsiniz. İşte, Zencefilli portakal çayı tarifi…

Zencefilin faydaları nelerdir?

Yapılan bilimsel çalışmalar zencefilin karaciğeri temizlediğini kanıtlamıştır.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde zencefil bağışıklık sistemini güçlendirir.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde zencefil vücuttaki iltihabı azaltır.

Zencefil içerdiği vitamin ve minarellerle kemik sağlığını korur.

Diyet yapanlar için zencefil şahane bir üründür. Zencefil metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur.

Enerji veren bitki çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 tutam yeşil çay

1 adet çubuk tarçın

Bur çay kaşığı kadar taze zencefil

Yarım su bardağı portakal suyu

2 su bardağı su

Öncelikle 2 su bardağı suyu kaynatın.

Kaynayan suya; yeşil çay, çubuk tarçın ve zencefili ekleyin.

5 dakikanın ardından karışıma portakal suyunu ekleyin.

Ardından ocağın altını kapatın.

2-3 dakika sonra çayınızı süzüp afiyetle içebilirsiniz.

Arzu ederseniz çayınıza bal ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.