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Gündem Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama
Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez, heyecanlandıran ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:38:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, verilecek yeni müjdelerle ilgili 'Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Çalışmalar da haziran ayında belli olur' açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından notlar:

Kanuni gemimizi Filyos’tan uğurlamıştık. Fatih, Amasra 1’de keşif yapmak için gitmişti, o da tamamlanmak üzere. Kanuni, Fatih’in açmış olduğu kuyularda tamamlama işlemlerini yapacak. Sadece kuyu açmakla iş bitmiyor, oradaki kayıtların alınması, analizlerin değerlendirilmesi yapılması gerekiyor.

"Haziran ayını bekleyelim"

Biz ilk günlerde de ifade ettiğimiz gibi Sakarya Gaz Sahası oldukça büyük. Güney, kuzey ve batısında sismik verilere göre tekrar sondajlarımızı devam ettireceğiz. Sismik verilere bakarak ümidimiz devam ediyor. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp değil, her keşifte yeni rezervler ekleyeceğiz. Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Çalışmalar da haziran ayında belli olur.

Yavuz’un planlı bakımları var. Çalışmalar bittikten sonra ona da misyon yükleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu gazı vatandaşla buluşturmak istiyoruz. Tedarik anlaşmaları yapılıyor, uygulamaların yönelik taahhüt çalışmaları var. Bu işle ilgilenen firmalar kapımızı çalıyor. Derin deniz çalışmalarında çok fazla deneyimli firma yok. Yabancı uluslararası firmalarla müzakerelerimizi yaparken yerli imkanların sonuna kadar kullanılmasını ifade ediyoruz.

Bu gemileri aldığımızda insan kaynağımız yoktu. Şimdi 3’te 2’si kendi insan kaynağımızdan oluşmaya başladı. İnşallah büyük bir aksilik olmadığı takdirde 2023 yılında bu sahayı üretime almış olacağız.

İlk 5-6 kuyudan sonra üretime alabiliriz. 4 fazda 2027-2028’de üretimi aşmış olacağız. Bu konu Sakarya Gaz Sahası’yla ilgili. Bu yıl içinde yeni keşifler olursa bazı altyapıların ortak kullanılması söz konusu olacak. Gazı Filyos’a getireceğiz.

 

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