Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kampüsü yenilenebilir enerjiyle aydınlanacak

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık kampüsünde kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ve e-şarj istasyonlarının açılışını yaptı.



Dönmez, Bakanlık'ta düzenlenen törende, kampüse güneş enerjisi santrali kurulması için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını söyledi.

Diğer kurumlara örnek ve rol model olacak işleri kendilerinden başlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Dönmez, bunun ilk adımı olarak GES projesinin ve e-şarj istasyonlarının hizmete alındığını belirtti.

Dönmez, GES'in 999 kilovat kurulu güce sahip olduğunu dile getirerek, "Santralimiz, 7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık." diye konuştu.

Yemekhane, otopark, K,L,M,N blokları, kreş, sağlık tesisi, misafirhane, ısı merkezi ve TEİAŞ binalarını artık güneş enerjisiyle aydınlatacaklarını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar 118 bin kilovatsaat enerji ürettik. İnşallah kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17'sini buradan karşılayacağız. Tabii mevsim şartlarını da göz önüne alırsak bu oran bahar ve yaz aylarında yüzde 25'lere kadar çıkacak."

- E-şarj istasyonu

Dönmez, TEDAŞ binasının önündeki park alanına yapılan e-şarj istasyonlarının da bugün açıldığını belirterek, "Açık otoparkımıza 2 adet 50 kilovat DC hızlı şarj ve 22 kilovat AC şarj istasyonu kurduk. Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD menşeli hem de Uzak Doğu menşeli araçları şarj edebilecek şekilde yapıldı. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun olacak." dedi.

52 kilovatsaat bataryalı bir aracın 50 kilovat DC şarj istasyonunda yaklaşık 1,5 saatte, 22 kilovat AC şarj istasyonunda yaklaşık 2 saat 54 dakikada dolacağını anlatan Dönmez, kampüste daha fazla enerji verimliliği sağlamak için gerekli dönüşüm ve revizyon çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Dönmez, Bakanlık kampüsünde yer alan A, B, C, D, E, F ve R bloklarında incelemelerin tamamlandığını belirterek, "A, B, C, D bloktaki asansörlerle birlikte kampüsümüzün sıcak su ve ısınma ihtiyacını karşılayan ısı merkezimizde bulunan 4 adet eski ve verimsiz ısı kazanını yeni nesil kazanlarla değiştirdik. Böylece enerji verimliliğini kampüsümüzün her noktasına taşıdığımız bir altyapıyı inşa ediyoruz. A, B, C, D blok ofis tavan armatürleri, LED panel armatürlerle değiştirildi. A, B, C, D blokta tadilat yapılan ofislerde bulunan peteklerin ahşap kapamaları da ısı transferinin daha verimli olması için söküldü." diye konuştu.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların veri merkezlerini de tek noktada topladıklarını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:



"Buradan tüm kamu kurumlarımıza, özel sektörümüze, sanayicilerimize, üniversitelerimize, tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlarımıza, kendi elektriğini kendi üretmek isteyen herkese buradan bir çağrı yapmak istiyorum; lisanssız elektrik üretimi için Türkiye'de bütün şartları oluşturduk. Lisanssız üretim yapmak isteyen işletmelerimizin ya da vatandaşlarımızın lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece yatırımcılarımıza hızlı, bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statü kazandırmış olduk. Lisanssız enerji üretimiyle birlikte enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık. Lisanssız elektrik kurulu gücünde bu adımlarımızla birlikte ciddi bir ilerleme sağladık. Güneş enerjisinde lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 184 megavatı geçti. Türkiye genelinde güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim yapan toplam 7 bin 370 santralimiz mevcut. Bir kez daha bütün vatandaşlarımıza 'Kendi elektriğini, kendin üret' çağrısı yapıyoruz. Güneş enerjisiyle birlikte hem siz hem de ülkemiz kazansın istiyoruz. Türkiye'nin güneşi, Türkiye'nin enerjisi olsun istiyoruz."