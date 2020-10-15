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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "müjdeler olsun" diyerek paylaştı!
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "müjdeler olsun" diyerek paylaştı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaşarak, "O haber, o gemi geldi" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni rezerv miktarının açıklanacağını söylemişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:22:00 - 2020-10-15 11:25:02
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "müjdeler olsun" diyerek paylaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.

Cumartesi günü açıklanacak rezervin 400 milyar metreküpün üzerinde olacağı iddia ediliyor.

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