Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı AFAD'a hijyen ürünleri gönderdi

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) görevli personel ve gönüllü kuruluşlar için 4 tır dolusu hijyen ürünü gönderildi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 81 ilde dağıtılacak hijyen ürünlerinin tırlarla gönderilmesi için Bakanlık binasında gerçekleştirilen törende, daha önce sağlık ve güvenlik personeline destek için gönderilen hijyen ürünlerinin, yeni sevkle AFAD'da çalışan personel ve gönüllülere iletileceğini söyledi.



Eti Maden'in ürettiği tüm ürünlerden birer hediye paketi yapıldığını belirten Dönmez, bunların AFAD'da çalışan tüm personele ve destek veren gönüllü kuruluşlara dağıtılacağını ifade etti.

Bakan Dönmez, Türkiye'de meydana gelen afet ve depremlere işaret ederek, "Orada büyük fedakarlıklarla çalışan insanlarımız var. Şüphesiz bu tip hediyelerle onların emeğinin karşılığını verme imkanımız yok. Bizleri hatırlamaları açısından, kamuoyunda bir kez daha bu bilinci hatırlatmak amacıyla bu organizasyonu yapmayı uygun gördük." dedi.

Tırların gönderilmesi için 16 Aralık'ta tanıtımı yapılan bulaşık temizlik ürünlerinin çıkmasını beklediklerini söyleyen Dönmez, şunları kaydetti:



"Sadece çamaşır temizlik ürünü değil 2 gün önce de bulaşık temizlik ürününün lansmanını yaparak tüketicilere alternatif sunma konusunda bir çalışmamız olmuştu. O ürünün de yetişmesini bekledik. Hepsinden birer paket yaparak AFAD çalışan ve gönüllülerine buradan yolcu ediyoruz. AFAD Başkanı başta olmak üzere destek veren tüm kardeşlerimizi minnetle anıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun."