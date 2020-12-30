Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni doğal gaz açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak" dedi.
Bakan Dönmez, "Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.