Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz fiyatları' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yürüttüğü enerji faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için başlattığı sondaj çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj çalışmaları hakkında açıklamalar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ardından yeni rezervlerin bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalara dair önemli duyurular yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

- "Herhangi bir ortakla çalışmayı planlamıyoruz."

- "(Karadeniz'deki gaz rezervi) İthal ettiğimiz gaza göre çok daha uygun fiyata mâl edeceğiz."

- “Doğal gaz piyasasında ülkeler uzun dönemli planlamalarla ilerliyor. Yıllık 45-50 milyar metreküplük doğal gaz tüketimimiz var. Büyümeye bağlı olarak talep projeksiyonu yapıyoruz.”

- “Kışın çok sert geçerse talep nerede oluşur, ılık geçerse ne olur diye planlar yapıyoruz. Arz planlaması da yapıyoruz. Azerbaycan, Rusya, İran başta olmak üzere çeşitli uzun dönemli kontratlarımız mevcut.”

- “Asgari 20 yıllık anlaşmalar yaparız. Sebebi şu: İlk etapta boru hattının yapılması lazım. Herkes kendi sınırına kadar boru hattını inşa edecek. İran, Türkiye, Rusya boru hatlarını planlayacak. Uzun dönemli anlaşma olmadan kontratın yükümlülüklerini yerine getirmek için boru hatlarını planlamak lazım”

- “Orta ve kısa dönemli kontratlarla süreci yönetebilirsiniz. Denize kıyısı olan bir ülkeyiz. LNG alma imkanına sahibiz. Biri özel sektörde diğeri BOTAŞ’ta. Yüzer LNG terminallerini sisteme bağladık. Birisi İzmir’de diğeri de Hatay Dörtyol’da. Bunlarla biz boru gazına alternatif kaynak oluşturmuş olduk.”

- "Daha ekonomik olacağını öngörüyoruz. Ortlama gaz alış maliyetlerinizi teorik olarak düşürür. Bu da normal olarak müşterilere olumlu yansır. Bu gazı sisteme entegre edilmesiyle birlikte gaz fiyatlarının düşeceğini söyleyebiliriz.

- "Sisteme bu gazı dahil etmek için 2023'ü hedefliyoruz."

- "(Doğu Akdeniz'de rezerv bulunduğu iddiaları) Bulduğumuzda açıklarız. Verileri kamuoyuyla paylaşırken emin olmamız lazım."

- “Kuzey Denizi’nde üretim giderek düşüyor. Karadeniz’de açıklanmış keşiflerin en büyüğü bizimki. Romanya, Ukrayna, Bulgaristan’ın çalışmaları devam ediyor. İlave keşiflerle birlikte Karadeniz’in potansiyel barındırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Komşu ve yakın ilişki içinde olduğumuz ülkelerle sondajla ilgili bazı talepler geliyor. Kendi programımıza yoğunlaşmış durumdayız. İmkan olursa bu servisleri onlara da verebiliriz.”

- “Doğu Akdeniz’de son yıllarda özellikle bizim yoğun şekilde petrol ve doğal gaz aramalarına başlamamızla birlikte o bölgedeki ülkelerin hatta diğer ilgili ülkelerin dikkatini çekti. Türkiye son yıllarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede sözü dinlenen oyunu kurgulayan bir ülke konumuna geldi. Bu durumu istemeyen bazı güçlerin bu tip faaliyetlerimize engel olmak istediklerini biliyoruz.”

- “Kararlılıkla bunu sürdürüyoruz. Gerek KKTC’den aldığımız ruhsat sahaları gerekse Türkiye’nin kıta sahanlığındaki petrol aramaları devam edecek. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Kimse de hakkımıza hukukumuza kimse göz dikmesin.”

- “Bize su altı, su üstünde ordumuz refakat etti. Navtex ilan etmek, o bölgede bir çalışma yapılacaksa denizcilere uyarı veriyorsunuz. Bu bölgede çalışma yapacağım, çarpışma, kaza olmasın diye. Bugüne kadar ciddi bir sorun yaşamadık. Güvenli bir şekilde çalıştık.”

- “Doğu Akdeniz’de 1740 kilometrelik kıyı uzunluğumuz var. Uluslararası kurallara göre kıta sahanlığı belirlenirken kıyı uzunluğu, nüfusu hakkı tanınmış. Adaların dışında kalan bölgede coğrafyamızın verdiği üstünlüğü kullanarak kıta sahanlığı ilan etmişiz.”