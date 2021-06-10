Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den altın rezervi açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Türkiye'nin altın üretiminde 2021 yılı içerisinde 45 ton hedefi olduğunu ifade ederek, "5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KOZA Altın Ağrı Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Bakan Dönmez, Türkiye'nin altın üretiminde 2021 yılı içerisinde 45 ton hedefi olduğunu ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak."