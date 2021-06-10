  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih'teki bir otel’de yangın
Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez'den altın rezervi açıklaması
Camilerimizin elektriğinin kesilmesi kabul edilemez
Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den altın rezervi açıklaması
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den altın rezervi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Türkiye'nin altın üretiminde 2021 yılı içerisinde 45 ton hedefi olduğunu ifade ederek, "5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 13:38:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den altın rezervi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KOZA Altın Ağrı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin altın üretiminde 2021 yılı içerisinde 45 ton hedefi olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay