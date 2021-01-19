  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'dan doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'dan doğal gaz açıklaması

Doğal gazda, dün 272,3 milyon metreküple tüm zamanların tüketim rekorunun kırıldığının altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gazda rekor tüketim artışını kesintiye gitmeden karşıladık" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:44:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'dan doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünkü doğal gaz tüketim rekoruna ilişkin "Tüm Türkiye'de 274,2 milyon metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık." dedi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz verme kapasitesinin 339 milyon metreküpe çıktığını bildirdi.

Doğal gazda, dün 272,3 milyon metreküple tüm zamanların tüketim rekorunun kırıldığının altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:

"Böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Dün, İstanbul'da tüketim 51,1 milyon metreküp, Ankara'da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Bu tüketime karşılık tüm Türkiye'de 274,2 milyon metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık."

Dönmez, Türkiye'nin pik zamanlar dahil olmak üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek gelişmiş bir alt yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe çıkaracak çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Tüm yatırımlarımızla milletimize kesintisiz ve sorunsuz enerji arzını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz
Gündem

Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük rahatsızlık uyandırmaya devam ediyor. Türki..
Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi
Gündem

Sarıgül 'hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusuna cevap verdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında 'Hangi ittifakta yer alcaksınız?' sorusuna cevap verdi...
NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı: Barajlardan sonra yer altı suları da tehlike altında
Teknoloji

NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı: Barajlardan sonra yer altı suları da tehlike altında

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Bu haritadaki bilgilere göre;..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay