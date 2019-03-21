0553 313 94 23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İlk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.

21 Mart 2019 Perşembe 15:00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İlk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:00
  1. Diyarbakır
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. Siirt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3 projeden biri oldu
    1. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    2. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    3. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    4. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    5. Hükümlüler fidanları toprakla..
    6. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    7. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    8. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    9. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    10. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    11. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    12. "Dijitalleşme artık kalkınma..
    13. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    14. Alt Yapı Futbol Takımı Adana’ya gitti
    15. Yeşilyurt Çınar ile markalaştı
    16. Down sendromlular gönüllerince eğlendi
    17. Depremzedeye kira yardımı müjdesi
    18. İzmir'de Kadınlar Kupa Voley heyecanı
    19. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    20. Malatya’da Türk Dış Politikası..
    21. Manisa BBSK’da keyifler yerinde
    22. Togar: “Biz çözümün parçalarıyız”
    23. Bakan Yardımcısından Gülüç’e Millet..
    24. Alinur Aktaş’tan Mustafa Bozbey’e..
    25. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni..
    26. CHP'den "Orman Bakanlığı kurulsun"..
    27. Denizli korkutuyor! 483 sarsıntı..
    28. Başkan Çelik Karaoğlanlı ve Yeni..
    29. GAÜN’de Nevruz coşkusu
    30. Yahyalı’da nevruz coşkuyla kutlandı
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!