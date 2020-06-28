Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: İlk operasyon Temmuz ayında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanal 7'de Başkent Kulusi programında Mehmet Acet'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘’Akçakoca'da bir rezerv yakalanmıştı ve üretim neredeyse bitmek üzere. Bu nedenle Karadeniz'den biraz daha ümitliyiz. TUNA-1 adınızı verdik bu lokasyona. Şuanda Trabzon Limanı'nda kule dikim işlemleri yapılıyor. Temmuz ayının ilk haftasında ilk operasyon başlıyor’’ ifadelerine yer verdi.

Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bizim stratejik hedeflerimizden biri de yerli enerji kaynaklarına yönelerek dışa bağımlılığı azaltmak. Bizim doğumuzdaki ülkelere baktığımızda enerji bakımından zengin ülkeler olduğunu görüyoruz. Biz de hem karada hem de denizde petrol doğalgaz aramalarımızı hızlandırdık. İlk olarak Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle başladık. Fatih Sondaj Gemisi'nden sonra Yavuz Sondaj Gemisi'ni aldık. Son olarak da Kanuni Sondaj Gemisi'yle filomuzu genişlettik. Bazı engellemelerle karşılaşınca bu aramaları millileştirerek yapmaya karar verdik. Bugüne kadar 6 sondaj yaptık, 7'incisini yapacağız. KKTC'nin batısında devam ediyor.

Öncelikle sismik araştırmalar yapılıyor yani deniz altının bir fotoğrafını çekiyoruz ve sonrada biyopsi diyebileceğimiz sondajları gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz verileri değerlendirmeye başlıyoruz. Bu araştırmalar yıllara yayılıyoruz tabiki. Şuanda ikinci aşamadayız. Sondaj yapıyoruz. Üretim amaçlı platformlar yapılacak ve daha sonra karaya nakli yapılacak. Bunun için biraz sabır gerekiyor. Şuan arama kısmındayız ve bulacağımız konusunda çok iyimseriz. Doğu Akdeniz'in kuzeyinde araştırmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

Libya ile işbirliği konusu

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Libya ile önemli iş birliği anlaşmaları yapıldı. Biri güvenlik diğeri ise deniz arama bölgeleriyle alakalıydı. Libya temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Libya'ya bir ziyaret yapıldı. Daha sonra Libya Başbakanı Saraç Türkiye'ye geldi. İş birliğimizi nasıl artırabiliriz diye görüşmeler sürüyor. İlk olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik görüşüyoruz. Libya'ya da iki önemli petrol sahası var. Bu bölgeler için bazı arama faaliyetleri yapılmış. 2011'de savaşın başlamasıyla faaliyetlerimize ara vermişiz. Biz bu araştırmaları Libya'nın petrol şirketiyle yapıyoruz. Oradaki kaynaklar Libya halkının refahı için var. Biz sömürgeci değiliz. Biz bu sahalarda ortaklık yapacağız. Herkes için kazan kazan esası ön planda. Çok fazla gündeme gelmedi ama bizim ülkede elektrik üzerine üstlendiğimiz projelerde mevcut. Bugünlerde güvenlik tekrar sağlandığı için iki büyük santral faaliyete geçirilecek. Bu projeleri bizim özel iki firmamız üstlenmiş durumda.

Fatih sondaj gemisi

Karadeniz'de deniz yetki alanına sahip ülke Türkiye. Neredeyse yarısı en uzun kıyı bizde. Burada Akdeniz gibi bir sorun yok. TPOA, burada bazı sondajlar yapmıştı. Akçakoca'da bir rezerv yakalanmıştı ve üretim neredeyse bitmek üzere. Bu nedenle Karadeniz'den biraz daha ümitliyiz. TUNA-1 adınızı verdik bu lokasyona. Şuanda Trabzon Limanı'nda kule dikim işlemleri yapılıyor. Temmuz ayının ilk haftasında ilk operasyon başlıyor.

Karada yapılan sondaj çalışmaları

Sadece denizde değil karada da sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene 120 kuyu açmış durumdayız. Bu bir rekor. Şuana kadar 44 kuyu açtık. Sayı yıl sonuna doğru daha da artacak. Türkiye Petrollerinin üretim kapasitesi 53 bin varile ulaşmış durumda. Bu Türkiye ihtiyacının yüzde 5'i anlamında geliyor. Özel sektörün üretimlerini de eklersek 60-65 bin veril üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız. Güneydoğu'daki kentlerimizde petrol var ama buralar daha sıkışık alanlar ve maliyetleri çok fazla. Bu bölgelerde yeni teknolojileri kullanmaya başladık. Bunlardan biri de 'çatlatma' modeli. Bunun yanı sıra dikey sondajdan sonra bir de yatay sondaj yapıyoruz. Buna 'kanatma' modeli adı veriliyor. Bu modeli Trakya'da deneyeceğiz. Tüm bilimsel verileri ve yöntemleri kullanarak ya nasip diyeceğiz. Sadece Türkiye'de değil dünyada her kuyuda doğal gaz ve petrol bulunacak değil. Her 10 kuyudan birinde rezerv bulunuyor.

Yenilenebilir enerji hamleleri

Sadece doğal kaynaklarla değil elektrik tarafında da daha çok yerli imkanları kullanmak istiyoruz. Yıllık ortalama 40 milyar dolarlık bir ithalatımız var. Biz bunun için kaynaklarımızın kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye olmanın en büyük unsurlarından biri enerjide bağımsızlık olduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir enerjide son 18 yılda özel sektör Türkiye'ye geldi ve yatırım yaptı. Bu yatırımların tutarı 100 milyar dolara ulaşmış durumda. Biz her gün kurulu gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji kapasitemiz yüzde 66 civarındaydı. Jeotermal enerjide Avrupa'da birinci sıradayız, dünyada ise 3-4. sıradayız. Lisansız üretimde ise 6 bin megawatlara ulaşmış durumdayız. Kendi elektriğinizi kendiniz üretmiş oluyorsunuz. Bunu da teşvik ediyoruz. Bu yatırımı yaptıktan sonra 6-7 yılda yatırım maliyeti amorti edilmiş oluyor. Biz her yıl yüzde 5 civarlarında büyüdüğümüz için enerji kullanımı da buna oranla artıyor. Biz de planlarımızı buna göre yapmak durumundayız.

Altın üretimi

2002'den önce altın üretimi hemen hemen yok gibiydi. Altın arama ruhsatlarını hem kamu hem de özel sektöre açtık. 2013 yılında 33 tona ulaştık. 2019'da 38 ton üretim yapmışız. Bu bir rekor. Yani 2 milyar dolarlık bir altın çıkarmış durumdayız. Önümüzdeki yıl 45 ton üretimi hedefliyoruz. Türkiye'nin bugün 150 ton ithalatımız mevcut. Bizim ilk hedefimiz çıkardığımız altın oranını üçlü rakamlara çıkarmak. Yatırım tutarları yüksek bir alan en küçük yatırım maliyeti 100 milyon dolar. Bu rakam 1 milyar dolara kadar ulaşıyor. Bugün Kanada, Amerika, İsveç'te hangi teknoloji kullanılıyorsa Türkiye'de de bu teknolojiler kullanılıyor.